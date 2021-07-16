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Годы рядом с трупом жертвы: житель Тульской области лишился свободы на 8,5 лет
Фото: архив Myslo.

Годы рядом с трупом жертвы: житель Тульской области лишился свободы на 8,5 лет

Приговор вынесен сегодня в Киреевском районном суде.

В Киреевском районе 46-летний житель поселка Болоховский Юрий Железняков признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что в ночь на 20 июня 2013 года Железняков распивал алкоголь в компании 58-летнего сожителя матери. Мужчины поссорились, и завязалась драка, победителем из которой вышел обвиняемый. Железняков отнес тело оппонента, который потерял сознание, в гараж и запер там. Утром, обнаружив, что избитый скончался, обвиняемый закопал его труп в сарае рядом с домом.
 
По нашей информации, Железняков, которого его знакомые характеризовали как любителя спиртного, неоднократно во время попоек рассказывал собутыльникам о том, что закопал сожителя матери в сарае. Эта информация в конце концов дошла до правоохранителей, которые взяли Железнякова в разработку. Осознав, что полицейским не составит труда обнаружить останки его жертвы, он пришел в отдел полиции и сделал явку с повинной. 
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:17 +4
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