В июне в регионе стартует череда фестивалей, и мы оперативно обновили наш гид по отдыху в Тульской области — добавили новые локации для комфортного отдыха.

Недавно Myslo запустил интерактивную карту отдыха в Тульской области. Мы уже рассказывали, где в регионе провести майские. Настало время новых открытий!

В День России в центре Тулы прогремит «Автострада» — фестиваль для автолюбителей, семей с детьми и всех, кто любит технику, драйв и хорошее настроение. Гостей ждет выставка ретроавтомобилей и современных крутых тачек, тест-драйвы и музыка.

А Алексинский район завоюет волшебная и легендарная «Дикая Мята», один из самых атмосферных опен-эйров средней полосы. Инди, рок, фолк, электроника и тёплые ночи на берегу Оки.

Топ-5 фестивалей лета — 2026

Поленов. Лето. Музыка: 6–30 июня, музей-заповедник «Поленово» в Заокском районе, Центр семейной истории, Дом Дворянского собрания и Концертный зал филармонии (Тула)

Автострада-2026: 12 июня, пл. Ленина, ул. Менделеевская, Тульский кремль.

«Дикая Мята»: 19-21 июня, Бунырево.

Фестиваль «Толстой»: 3–5 июля, музей-усадьба «Ясная Поляна».

«Октакон»: 8-9 августа, музей станка, Центральный пер., 18.

Interstellar Fest: 8–13 августа, Тульская область, поселок Студенецкие Выселки.

Где остановиться?

Совет! Фестивальные дни — это всегда море впечатлений, но было бы нелишним выспаться и принять горячий душ.

Мы обновили нашу интерактивную карту отдыха — добавили новые загородные точки, где можно выдохнуть и набраться сил. Выбирайте подходящий вариант, прокладывайте маршруты! Карта будет пополняться новыми точками всё лето.

А помогать нам сориентироваться в локациях все так же будет символ тульского гостеприимства — Филипок.

А теперь — к объектам, где лето не только активное и драйвовое, но и по-семейному тихое и уютное, с кострами и душевными разговорами. Каждая точка прошла проверку и предлагает свой уникальный сценарий: где-то вас ждёт термальный спа-комплекс, где-то — номера в стиле двенадцати месяцев, а где-то — дом-пещера с собственным чаном и конюшней.

Эко-отели

Парк-отель «Шахтер»

Алексинский район, с. Бунырёво

shahter-oka.ru

Это пространство для настоящего отдыха: без суеты, с природой, свежим воздухом, теплом и заботой о каждом госте. Оно расположено на территории соснового леса площадью 60 гектаров.

Уютные домики и коттеджи для комфортного проживания как с семьёй, так и с компанией.

Собственный песчаный пляж на берегу реки Оки с подогреваемым бассейном, баня, кафе и рестораны с домашней и авторской кухней, а также множество зон для активного отдыха — теннисный корт, баскетбольная и волейбольные площадки.

Туристская инфраструктура и модульные дома созданы при поддержке мер нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В 2025 году парк-отель «Шахтёр» посетило более 45 000 человек. Здесь тихо, чисто и просторно — идеальное место, чтобы вдохнуть воздух полной грудью.



Бутик-отель «Мастер времени»

Городской округ Алексин, деревня Айдарово,

территория «Мастер Времени», земельный участок 1

master-vremeni71.ru

Номера выполнены в стиле времен года и названы по месяцам для того, чтобы гость выбирал настроение, с которым хочет встретиться.

Философия отеля — «Архитектура паузы», базирующаяся на четырех принципах: уединение без изоляции, тишина как ценность, философия вкусов, осознанное пребывание.

На территории расположено восемь номеров дубль-дом, банные чаны, библиотека, а также ресторан современной русской кухни «Вкус времени». Авторская кухня основана на использовании местных продуктов.

Модульные дома созданы при поддержке мер нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в рамках формирования туристской инфраструктуры.

Глэмпинг «Ива СПА»

Тульская область, Дубенский район, близ с. Новое Павшино

ivacamp.ru

Глэмпинг в Дубенском районе Тульской области предлагает отдых, после которого действительно высыпаются. Здесь все выстроено вокруг идеи здорового сна — того самого «сонного туризма», который по итогам 2025 года вошёл в топ-5 ключевых трендов в сфере туризма и отдыха.

Панорамные виды на сосны, поле и закаты; на рассвете из окон лесных домиков можно увидеть выходящих в поле косуль, а на тропинке к кинодомику — встретиться с зайцами и белками.

Жилые модули — сферы и домики — расставлены на расстоянии друг от друга, чтобы сохранить приватность каждого гостя. В центре — общая сфера с кафе-рестораном, костровая зона и спортивные площадки. Все возможности для семейного или активного отдыха: верёвочный «ПандаПарк», велосипеды, квадроциклы, волейбол, скандинавская ходьба и рыбалка на реке Упе.

Главный акцент «Ива СПА» — уличный термальный спа-комплекс, работающий круглый год. Русская баня с панорамным видом на лес и поле, подогреваемый бассейн, сенная и чайная комнаты с самоваром, комната отдыха, шезлонги. Дополнительно можно заказать горячую японскую купель фурако, массаж и программы парения.

Лесная база отдыха «О’ЛЕНЬ»

Тула, д. Балакирево, 36

olenglamp.ru

Здесь вас ждут одни из самых необычных домов — пещеры, конюшня и телевизор.

Настоящий лес, большие расстояния между строениями и свой горячий чан у каждого. Большая детская площадка с батутом, бесплатные велосипеды, уютное кострище и ленивые сетки, гриль-домики.

Парковка с электрозарядкой. Километры аллей для прогулок. Грибы и ягоды, полевые цветы, и все это — без комаров и клещей. И очень близко к Туле.

Туристическая база «Октава»

Тульская область, Заокский район, «Октава»

baza-oktava.ru

Это комплекс из нескольких корпусов, расположенных в живописном месте, на берегу Оки.

Ее окружает зелёная зона — действующий памятник природы регионального значения Заокского района Тульской области, имеющий высокое природоохранное, рекреационное и эстетическое значение. На территории базы в пешей доступности находятся источники ключевой воды, собственный спуск к песчаному берегу реки и лес, богатый грибами и ягодами.

В 2022 году дополнительно оборудован собственный пляж, а номерной фонд регулярно обновляется.

К услугам гостей: оборудованные мангальные зоны около коттеджей и корпусов, спортивная площадка и тренажерный зал.

Тульская область и ее окрестности богаты на уникальные памятники культуры, архитектуры и исторические места. Так, недалеко от базы отдыха находятся усадьбы «Поленово» и «Дворяниново».

А мы продолжим! Карта будет пополняться, следите за публикациями!