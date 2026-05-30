Обычно они — невозмутимая элита радиоэфира, его «белая кость» и «капитан Спокойствие»… Но иногда и этих мастодонтов можно вывести из себя. Теперь мы знаем 14 верных способов.

Отчего взбешен радиоведущий? Пообщались анонимно с одним из тульских.

1. Бесит «фидбэк», когда «заводится» микрофон. (Радийщики называют фидбэком ситуации, когда микрофон перегружен и фонит). Раньше этого было очень много, сейчас поменьше, но все равно свистит порядком, а уж как раздражает — мама не горюй! Фидбэк и в Африке фидбэк.

2. Когда радиослушатели неадекватны или несут дичь. Такое, конечно, периодически случается с каждым, даже с начальством. Но особый кринж — когда говорящего начинает «клинить» в прямом эфире. Это прямо максимально не смешно!

3. Мат в прямом эфире. За такие выходки могут и штраф влепить, и даже лицензии лишить. Поэтому выводить в эфир незнакомых лично вам людей не прикольно, а опасно.

4. Когда отключают электричество. Это забавно только в художественных фильмах вроде «Дня радио». В реальности у вас не будет электричества и погаснут мониторы — повод для настоящего бешенства!

5. Радиопомехи в эфире. Самый верный способ сделать это — прихватить на эфир работающий мобильник. Если он начнет звонить во время эфира — разборок с коллегами по радиостанции не избежать.

6. Отвлекать ведущего от эфира. Способ не имеет значения. Тут все понятно, комментарии неуместны. Хотя есть и совершенно уникальные методики вроде подмены текста утренних новостей. Главное, потом все отрицать и ни в чем не признаваться!

7. Нарочно делать в эфире много грамматических ошибок, неправильно ставить ударения в словах (говорить на «языке подонков»). Это прямо фу, хотя когда-то было круто (сегодня не поймут).

8. Отрицать очевидное. Это очевидный пункт, его и объяснять не нужно!

9. Спорить с ведущим. Это путь в никуда. Вряд ли вы сможете кого-то переубедить, еще и время впустую потратите — и свое, и ведущего, и слушателей. Лучше и не начинать.

10. Когда лишают премии. Такое бывает крайне редко, практически никогда. Но когда случается, это всегда максимально невовремя, злит и бесит!

11. Критиковать темы радиоэфира не по делу. Причем правильность критики определяется исключительно ведущим, и никем больше.

12. Ставить в программу много рекламы. Просто если эфир состоит из одной сплошной рекламы, рано ли поздно может возникнуть просто вопрос: а зачем вообще на радио нужны ведущие?

13. «Настучать» на ведущего программному директору. Эфир на радио — как банка с пауками, в которой те, кто сверху, норовят съесть тех, кто внизy, и наоборот.

14. Сравнивать родную станцию с другими. Это прямо максимальный кринж! Хотя был случай, когда это закончилось увольнением с последующим трудоустройством… Но тот случай, скорее, исключение из правил.

