Тафити. Приключения на краю света

Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Нина Вельс
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
75 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!» Но случай сводит Тафити с неуклюжей и болтливой свинкой Кисточкой. Мало того что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов. Дедушку Тафити кусает ядовитая змея. И теперь согласно древней легенде только таинственный голубой цветок может помочь его вылечить. Но где цветок растет, никто не знает, и никто его никогда не видел. Тафити отправляется в далекое путешествие, чтобы отыскать заветное спасение для дедушки. И все бы ничего, но Кисточка увязывается за ним. Такой неугомонный компаньон совсем не входил в планы Тафити...

