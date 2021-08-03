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Вдова убитого на Косой Горе ищет очевидцев трагедии

Вдова убитого на Косой Горе ищет очевидцев трагедии

Конфликт, в ходе которого был убит 42-летний мужчина, произошел вчера, 2 августа.

Вечером 2 августа на Косой Горе в Туле произошел конфликт, в ходе которого был убит местный 42-летний житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый до сих пор не найден.

Вдова погибшего мужчины ищет очевидцев трагедии, которые могли зафиксировать происшествие на видео:

- Вчера вечером убили моего мужа, замечательного отца двух несовершеннолетних детей. Трагедия произошла в центре Косой Горы , прямо на остановке общественного транспорта. Если у кого есть видео данной трагедии скиньте мне пожалуйста в личку, - пишет вдова в соцсетях. 

Напомним, 2 августа, примерно в 20.30, из магазина, который находится в районе дома №14 по ул. Максима Горького вышли двое мужчин, один из которых инвалид (повреждена нога). Они подошли к остановке общественного транспорта, где на лавочке сидели трое молодых людей.  

По словам очевидицы, мужчина сказал подросткам уступить место своему другу-инвалиду, что не понравилось молодым людям. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот упал и позже скончался.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:09 +3
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