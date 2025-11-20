Маша и медведи

Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
Продолжительноcть:
79 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.70
Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями.