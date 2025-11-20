Маша и медведи

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Антонина Руже

Актеры: Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин

Жанр: Приключение, Фэнтези, CategoryForKids

Продолжительноcть: 79 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.70

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями.