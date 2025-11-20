  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Маша и медведи - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Маша и медведи

Маша и медведи

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Антонина Руже
  
Актеры:
Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
79 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.70
 
 

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями.

0
Касса
Мульт в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
21 февраля - 9 марта
Иллизиум (Новомосковск)
Малыш
26 февраля - 11 марта
Кинотеатр 3D (Одоев)
Митинг ON/OFF
19 февраля - 11 марта
Люксор Тула
Горничная
7 января - 11 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
К себе нежно
5 - 11 марта
Люксор Тула
Человек, который смеется
26 февраля - 11 марта
Кинотеатр 3D (Одоев)

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.