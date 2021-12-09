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Пьяный боксер убил инвалида под Тулой: обвиняемого на 11 лет отправили в колонию строгого режима

Пьяный боксер убил инвалида под Тулой: обвиняемого на 11 лет отправили в колонию строгого режима

24-летний Кирилл Слепченко совершил преступление в мае этого года.

В Щекинском районном суде сегодня, 9 декабря, огласили приговор по делу Кирилла Слепченко. 24-летний местный житель обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима. Также ему нужно будет выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей — матери погибшего.

Напомним, 29 мая пьяный Слепченко в одном из городских скверов без какой-либо причины набросился на 49-летнего мужчину [инвалида II группы] и жестоко избил его. От полученных многочисленных травм тот скончался.

24-летний Кирилл — участник турниров Hardcore Fighting Championship [российская спортивная организация, которая специализируется на проведении боев на голых кулаках. Основателем является российский бизнесмен Анатолий Сульянов].

Отметим, что в марте этого года Слепченко привлекали к административной ответственности: он напился и буянил в общежитии, за что получил трое суток ареста. Кроме этого, в «копилке» спортсмена несколько судимостей — за кражу и грабеж.

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