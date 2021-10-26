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Изнасилование тулячки в BMW на ул. Степанова: преступнику понравилась женщина, и он за ней следил
Фото из архива Myslo.

Изнасилование тулячки в BMW на ул. Степанова: преступнику понравилась женщина, и он за ней следил

Myslo стали известны подробности нападения на 44-летнюю женщину с разбоем и насилием.

Преступление было совершено в ночь на 25 октября. 44-летняя жительница Пролетарского округа возвращалась домой, припарковав свой BMW, когда к ней подошел щуплый молодой человек. Начал с угроз, показал нож, сказал, что женщину «заказали» и он ее сейчас изнасилует.

Под угрозой оружия он затащил женщину в ее автомобиль и надругался над ней [его действия квалифицированы как насильственные действия сексуального характера]. Также преступник потребовал у нее 200 тысяч рублей, но улов оказался меньше — всего 10 тысяч рублей.

Жертва пыталась выяснить, кто ее «заказал» таким образом, но нападавший лишь пригрозил, что будет приходить и насиловать ее еще.

К слову, именно на этом обещании он и попался. Оперативники задержали его, когда он вновь пришел на это место. Задержанным оказался 23-летний уроженец Ефремова Кирилл Г., который в последнее время проживал в Туле на ул. Жуковского вместе с сожительницей.

Записи с камер уличного наблюдения показали, что молодой человек долгое время присматривался к жертве, знал ее автомобиль и часто отирался неподалеку, прячась, как только женщина появлялась в поле зрения.

После задержания он признался, что она ему просто понравилась, никто никого, конечно же, не «заказывал».

Впоследствии выяснилась еще одна любопытная деталь – парень уже был судим за похожее преступление, но вышел по УДО. В 2017 году Кирилла Г. суд признал виновным по ст. 131 ч. 2 п. б (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Известно, что в том случае жертва также была старше преступника. 19-летний тогда еще Кирилл под угрозой ножа изнасиловал взрослую женщину, которую случайно застал в неглиже. Преступление было спонтанным. Суд приговорил его к 4 годам 3 месяцам лишения свободы общего режима. Он вышел совсем недавно, условно-досрочно, за хорошее поведение. И вновь совершил преступление на сексуальной почве. 

Напомним, в Туле 23-летний уроженец Ефремова задержан за насильственные действия сексуального характера и разбой. Как сообщили в СУ СКР по региону, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений. Расследование продолжается.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:10 +8
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