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Стали известны подробности убийства 20-летней давности, за которое Норвегия выдала России туляка
Так Дмитрий Вершинин выглядел в те годы.

Стали известны подробности убийства 20-летней давности, за которое Норвегия выдала России туляка

Эх, лихие 90-е!

Myslo удалось узнать немного подробностей об убийстве в Ленинском районе в 1999 году. Напомним, следственные органы возобновили расследование по делу: в Норвегии был задержан скрывавшийся фигурант.

В далеком 99-м обвиняемому было 29 лет. В те годы бизнес только «разворачивался» и часто был связан с криминалом: кругом шла делёжка. Возможно, именно она и стала основным мотивом убийства. По одной из версий, Вершинин со своим компаньоном по бизнесу — речь шла о предприятии торговли — в тот день решили вывезти третьего «в поле». Что уж они там хотели с ним сделать, доподлинно неизвестно: один мертв, второй скрылся, третий — остался свидетелем.

По одной из версий, они хотели просто напугать мужика, но Вершинин внезапно выстрелил приятелю в голову. Стрелок смог скрыться, милиции не удалось вовремя перехватить его. По некоторым данным, он перебрался чуть ли не по поддельным документам в одну из стран Прибалтики, а впоследствии — в Норвегию. Официально эти данные пока не подтверждены.

И вот, спустя 20 лет его задержали в чужой стране и передали в руки российского правосудия.

В Следственном комитете отмечают, что из-за того, что 49-летний обвиняемый скрывался и был в розыске, сроки давности по делу не истекли: его будут судить. Сейчас Вершинин находится под стражей.

был случай
Недавно в Волгограде суд отпустил на свободу мужчину, которого в феврале этого года задержали в Туле за совершенное 25 лет назад убийство. В сентябре 1995 года Михаил Ильин расстрелял своего знакомого, боксера Игоря Шефера.
 
Игорь Шефер. Фото: Кикбоксинг Волгоградская область / YouTube.com
В суде его адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного дела из-за давности. По ст. 103 УК РСФСР, которая вменялась Ильину, срок привлечения к ответственности составляет 15 лет и на момент разбирательства уже давно закончился.


Ходатайство защитника было удовлетворено. Михаила Ильина освободили из-под стражи в зале суда и отпустили под подписку о невыезде, оставив за родственниками убитого право обжаловать решение и подать гражданский иск на возмещение ущерба, так как уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

По словам родственников, убийца и его жертва были друзьями, но за три месяца до расстрела разругались и прекратили общение.
 
Возможная причина расстрела— разногласия в бизнесе.
Как следует из материалов уголовного дела, Ильин подкараулил Шефера в подъезде дома и четыре раза выстрелил в него. Одна пуля попала жертве в область затылка, другая в живот, третья в спину.
 
Несмотря на ранения, мужчина узнал нападавшего и назвал его имя близким, соседям, милиции, а потом и врачам. Также во время нападения была убита собака потерпевшего.
 
 
Игорь Шефер прожил еще 8 дней и скончался 11 октября 1995 года, успев дать показания следователям.
 
Напомним, поиски злоумышленника длились почти 25 лет. Волгоградские следователи и полицейские смогли установить, что убийца длительное время живет в Туле по поддельным документам.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:26 0
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убийство в Ленинскомубийство 20-летней давности

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