На днях в Донском осудили заключенного местной колонии: он ударил разводным ключом дневального. Неоднократно судимый 45-летний Михаил И. сидит на строгом режиме с 2012 года — за убийство и изнасилование школьницы.

Михаил И.

Каникулы у бабушки и исчезновение Вики

16-летняя Вика Аксенова (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) мечтала стать профессиональным фотографом. Отец школьницы всячески поощрял желание девочки — на окончание девятого класса в 2011 году, например, подарил ей хорошую камеру. Как следует изучить возможности техники Вика собиралась в Тульской области, куда планировала приехать из Москвы на каникулы к бабушке.

— Фотографировала Вика природу в основном, — рассказывали позже родственники школьницы. — Талант был от бога дан, что называется. Ради одного кадра могла целый день провести в лесу. При этом белоручкой Вику не назовешь — не увиливала от труда и помогала бабушке по хозяйству. Ягоды и грибы собирала опять же.

Мы не боялись отпускать её одну — в деревне-то все друг друга знают. В голову не пришло бы, что с ней может случиться что-то плохое.

Но плохое случилось — 11 июля 2011 года Вика исчезла. Рано утром проводила папу до автостанции — мужчина приезжал проведать дочь на выходные. Потом вернулась домой, взяла фотоаппарат и корзину — пообещала бабушке набрать вишни, после того как пару часов поснимает пейзажи.



Вика Аксенова.

Из показаний бабушки школьницы:

— В районе семи часов вечера я начала беспокоиться — Вика старательно оповещала меня о своих передвижениях, чтобы я не переживала. А тут ушла в полдень — и за весь день ни звоночка. Набрала её раз-другой — ответа не было. Пошла в сторону леса и метрах в ста от поворота на наш дом увидела корзинку с рассыпанной ягодой, а рядом телефон Вики — выброшен в траву у обочины.



Место, где нашли телефон школьницы.

Помощь убийцы и страшная находка

Пенсионерка сразу позвонила в полицию и попросила помощи у соседей. Вику искали не только сотрудники с местными, но и жители ближайших деревень. В частности, помогать прочесывать лес самостоятельно вызвался 30-летний Михаил. Мужчина переехал сюда пару лет назад после «отсидки», женился, стал отцом.

— Приблатненный такой парень, направо-налево рассказывал, как встал на путь исправления, — вспоминает наш источник, связанный с расследованием. — Суетился больше всех, волосы чуть не рвал на себе: мол, у меня самого пацан растет, переживаю за девчонку. Но толку от его помощи, как и от поисков, в принципе не было. До тех пор, пока на место не приехал местный егерь.

Он сумел не только разглядеть едва заметные следы от протектора мотоцикла, но и нашел, куда они ведут.





Тело Вики застряло между корнями деревьев.

На глухой поляне мужчина сначала обнаружил бюстгальтер, а потом примятую траву — именно здесь тащили тело Вики. Труп девушки полицейские позже нашли в реке. Эксперты установили: школьницу избили и изнасиловали, а потом задушили.

— Криминалисты сразу отметили, что шины у мотоцикла довольно необычные, — продолжает наш источник. — Составили список владельцев таких транспортных средств, живущих неподалеку, и пошли по адресам.

Что вы думаете, стопроцентное совпадение оказалось у мотоцикла, которым владел тот самый Михаил.

Его отвезли в отдел, и уже пару часов спустя он рассказал жуткие детали совершенного преступления.



Михаил И. во время следственных действий.

Знакомство с жертвой и версия для жены

Первый срок Михаил получил в 22 года — в родном Серпухове напал на прохожего, избил и обобрал. Получил 6 лет, в 2008 году вышел по УДО и отправился в Тульскую область. Там его ждала женщина, с которой он, как водится, свел знакомство по переписке.

Перебивался мужчина случайными заработками, свободное время занимаясь ремонтом старенького мотоцикла, который нашел в сарае жены.

Из показаний жены Михаила И.:

— 11 июля Михаил, я и наш двухлетний сын ездили отдыхать на речку. Уже по дороге домой увидели девушку, которая, кажется, фотографировала лес. Миша притормозил и начал выяснять, кто она и откуда. Узнали, что зовут её Вика и что она приехала сюда на лето. Потом Миша отвез меня с сыном домой, а сам уехал обратно — мне сказал, что на рыбалку.



Следы, по которым вычислили убийцу.

Вернулся мужчина только в районе 8 вечера. Выпил стопку водки и рассказал жене, что случайно убил человека. Якобы та самая школьница выпрыгнула из ниоткуда под колеса его мотоцикла. Михаил попросил жену никому не рассказывать о встрече с Викой, добавив, что надежно спрятал труп. Впрочем, когда на следующий день в дом к мужчине пришли полицейские, женщина не стала покрывать мужа и рассказала все, что знала.

Из материалов обвинительного заключения:

— 11 июля 2011 года в период с 17.00 до 19.00 Михаил И. напал на потерпевшую, силой усадил её в коляску мотоцикла и увез. После этого, находясь в лесу, мужчина раздел потерпевшую, избил и изнасиловал. С целью скрыть совершенное преступление он задушил жертву, обокрал, а затем выбросил труп в водоем, надеясь, что тело потерпевшей не найдут.



Вика мечтала стать фотографом.

Отказ от показаний и приговор суда

Во время следственных действий Михаил степенно и обстоятельно рассказывал следователям о том, что совершил. Мол, захотел заняться с ней сексом — для этого вернулся за девочкой и попытался заманить её в лес.

— Я ей говорю: «Сейчас наберем черешню с вишней получше, чем у тебя: места знаю, где за 10 минут корзинку влет выхватишь», — говорил Михаил во время следственных действий. — Она как заподозрила что-то: достала телефон, говорит, мол, бабуле наберу. Отвесил ей оплеуху, аппарат выхватил и швырнул в сторону. Отвез недалеко и сказал, что потрахаемся с ней, а потом пусть идет куда хочет.

Кобыла эта упираться стала, пришлось силой все делать. А потом ей уже все равно было — жить или умирать. Вот и придушил.



Жестокое убийство Михаил пытался выдать за самооборону.

Украшения, фотоаппарат и кошелек Вики нашли дома у Михаила во время обыска. Учитывая признательные показания, дело довольно быстро отправили в суд. А уже в ходе судебного процесса мужчина отказался от своих слов. И даже пытался заявить, что Вика не только сама спровоцировала его, но и пыталась убить.

— В суде он утверждал, что они занялись любовью с согласия девочки, — завершает наш источник. — А потом она, мол, взбесилась и напала на него. Вот он и отбивался, превысив пределы необходимой самообороны. Увертки не помогли — 11 мая 2012 года нелюдя признали виновным в изнасиловании, убийстве и краже.

Его приговорили к 23 годам строгого режима.

Учитывая, что в колонии он снова нарушил закон, выход по УДО ему не грозит. И весь свой заслуженный срок он отмотает от звонка до звонка.