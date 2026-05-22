В девяностые наступил настоящий «золотой век» для всех меломанов – музыка наконец обрела свободу, когда каждый мог слушать и петь песни – даже иностранные!

Туляк Илья Кравец (слева) в начале 90-х ставил треки на дискотеке в деревне Рождество – тогда его называли Диджей Sky.

Тихо «свистнул» и ушел – называется «нашел»

С начала 90-х отечественная поп-музыка изо всех сил стремилась догнать и перегнать модные западные коллективы. При этом наши исполнители совершенно не стеснялись подражать своим зарубежным коллегам – главное, чтобы «пипл хавал», ходил на концерты и покупал новые альбомы поп-идолов!

Правда, в девяностые это почему-то не считалось плагиатом или тем более воровством – нот-то всего семь!

Однако заимствования не ограничивались только музыкой – «драли» все, что попадалось на глаза: от понравившегося шрифта в названии коллектива до сценического образа.

Многие подмечали удивительное сходство образа «последнего героя» из группы «Кино» Виктора Цоя, а позднее – и рокеров из группы «Агата Кристи» с образом и манерой Роберта Смита из The Cure.

Брутальные англичане из британской группы Depeche Mode вдохновили наших артистов на создание группы «Технология»: те же черные куртки, манера исполнения и «индустриальное» звучание клавишных.

Поп-группа «Восток» вообще решила не заморачиваться и скопировала у суперпопулярных Ace of Base все сценические образы, количественно-половой состав и музыку.

В начале девяностых четверку парней из группы «Технология» называли не иначе как русский Depeche Mode.



Отечественные металисты из групп «Ария», «Мастер», «Коррозия металла», судя по их песням, не раз читали переводы текстов легендарных Iron Maiden. Но все это, конечно же, должно было случиться – иначе откуда бы еще взялась качественная отечественная поп-рок-метал музыка? Без Scorpions не было бы ни Владимира Кузьмина, ни Григория Лепса…

«Кислотный диджей, хэй – давай-давай веселей!»

Некоторым из нас в девяностые повезло не просто ходить на школьные дискотеки, но и пробовать свои силы в роли пусть и деревен­ских, но все-таки диджеев. Рассказывает туляк, а в прошлом диджей-любитель Илья Кравец:

Илья Кравец – В 90-е я не просто слушал модную музыку, но и пытался освоить профессию диджея. В школе был микшерный пульт и акустическая система «Томь», которая выдавала мощные «низы»! Я учился в последнем классе перед техникумом. Мы крутили музыку в стиле евродэнс: Dr. Alban, Masterboy, La Bouche, Culture Beat и многие другие группы. Они были в основном европейцы, но «косили» под американцев. Шведская, немецкая, итальянская музыка – для нас это было в диковинку! Музыку писали прямо с телевизора, с канала MTV, при помощи шнура на простой кассетный магнитофон. А потом, когда появились музыкальные палатки, ходили за новыми записями к знакомой. Кассеты брали на время – слушали, переписывали и возвращали. Слушали треки на модных тогда двухкассетниках «Интернешнл», а позже приобрели здоровенный магнитофон марки «Маяк» – серьезная модель! Подключили к нему колонку от проигрывателя «Россия-201» и включали свой евродэнс через всю эту систему, добиваясь максимальной чистоты и громкости звука. Мы с друзьями были практически настоящими диджеями – вели школьные мероприятия и дискотеки.



Потом мы немного подросли и стали устраивать мини-дискотеки в комнате школьника Пролетарского района. Позже мы договорились с владельцем заброшенного магазина в деревне Рождество, снесли печку и сделали подобие клуба.

Все лето к нам приезжали ребята и девчонки со всех окрестных деревень – потанцевать под наш «евродэнс по-тульски»! Все было бесплатно, каждые выходные дискотеку посещало по 20-30 человек. Меня звали тогда Диджей Sky.

«Руки Вверх!» – музыка для четких девчонок!

О популярной и модной среди подростков музыке девяностых рассказывает тулячка Светлана Колоскова, фотограф:

Светлана Колоскова – Когда мне было лет 14, мы слушали в основном такие модные группы, как «Иванушки Int» и «Руки Вверх!». У родителей был музыкальный центр цвета «серый металлик» с большими мощными колонками. Он смотрелся современно: внизу дека на две кассеты, FM-радиоприемник и проигрыватель для виниловых пластинок сверху – три в одном. Кассеты с популярной молодежной музыкой нам с сестрой покупали родители – на улице Каминского, в музыкальных палатках. На пластинках молодежной музыки не было – если только сказки, Валерий Леонтьев и что-то похожее. А немного позже мы слушали танцевальную музыку уже на кассетнике в Дубне, куда ездили отдыхать на время каникул. Из тех времен осталось два ярких музыкальных воспоминания. Первое – концерт «Иванушек», записанный на видеокассету VHS – пересматривали концерт с подружкой и кайфовали! А второе – когда вышла песня «Руки Вверх!» про студента. Мы слушали только ее, на репите – так много и так громко, что в какой-то момент наш дедушка не выдержал и сказал, что магнитофон расходует слишком много электроэнергии (смеется). Может, поэтому в те годы мы перематывали кассеты при помощи карандаша – и прикольно, и электроэнергию «экономишь».

В школе уроки музыки у меня вела молодая учительница. Она рассказывала нам про группу Nirvana, про Курта Кобейна. Это, конечно, было удивительно: еще вчера проходили классиков, а потом сразу Nirvana! Безуспешно пыталась полюбить группу The Prodigy. Даже не несмотря на то, что это была любимая группа нравившегося мне мальчика, в итоге сделать это мне так и не удалось – музыка мне просто «не зашла». Хотя бейсболки и толстовки с символикой группы были в моде и продавались везде.

А знаете ли вы, что…

...до группы «Комбинация» популярная певица Алена Апина работала тапером в детской школе художественной гимнастики;

…бессменный вокалист «Технологии» Владимир Нечитайло в начале девяностых работал музыкальным техником;

…Маргарита Суханкина до группы «Мираж» училась в музыкальном училище, а затем поступила в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Она готовилась к карьере оперной певицы.

Только цифры

* 36 лет существует в разных составах группа «Технология».

* 11 вокалисток было в группе «Мираж».

* 40 лет назад группа «Мираж» впервые выступила с концертом в СССР.