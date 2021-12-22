Бывший начальник отдела полиции «Ленинский» отправится в колонию общего режима

Сегодня, 22 декабря, в Ленинском районном суде был вынесен приговор 40-летнему Игорю Дождеву. Бывший начальник Ленинского отдела полиции обвинялся в получении взятки.

Напомним, Дождева задержали 15 июля этого года. Находясь в машине, он получил от тулячки 200 000 рублей, утверждает сторона обвинения. Деньги передавал посредник — 29-летний бывший младший лейтенант полиции Сергей Аравин. За эту сумму Дождев должен был якобы решить вопрос о непривлечении брата тулячки к уголовной ответственности за мошенничество.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме этого, Дождев выплатит штраф в 700 000 рублей.