Лихие 90-е, револьвер в Упе и Интерпол: как убийце удавалось скрываться от следствия 20 лет

Туляка Дмитрия Вершинина заподозрили в убийстве еще в 1999 году. А приговор вынесли только в 2021-м. Всё это время подозреваемый скрывался в Королевстве Норвегия. И поймать его удалось лишь благодаря бдительности норвежских «гаишников». А уж доводить дело до суда, собирая доказательства, пришлось тульским следователям.

4 сентября 1999 года курсанты Тульского артучилища, находившиеся на полигоне в районе Барсуков обнаружили истекающего кровью человека без сознания. У мужчины была навылет прострелена голова, еще одна рана, слепая, была в плече: в него стреляли сзади. Курсанты доставили пострадавшего в Ленинскую районную больницу, где дежурный хирург оказал ему помощь. Мужчина был в глубокой коме и через два дня скончался, не приходя в сознание.

За эти два дня оперативники тогда еще Ленинской милиции установили личность потерпевшего (им оказался 34-летний туляк Виктор Мартынюк) и попытались восстановить картину происшествия.

Было установлено, что последними, с кем видели Мартынюка, были Дмитрий Вершинин и Вадим К. И если Вадима быстро нашли и допросили, то Вершинин как в воду канул. Даже его супруга не знала, жив ли он. Просто не пришел домой, не позвонил.

Свидетель рассказал, что вечером 3 сентября 1999 года он на своей «тройке» ВАЗ-2103 ехал в кафе и по дороге встретил Дмитрия Вершинина. Тот попросил его поприсутствовать при разговоре с Виктором Мартынюком: якобы у них произошел конфликт из-за долга. Вершинин просил его подстраховать. Дома Мартынюка не оказалось, нашли его в кафе «У Димона», в 90-е кафе с таким названием работало на улице Пузакова.

Вершинин начал выяснять отношения с Мартынюком, но к согласию они не пришли. Решили воспользоваться советом «третейского судьи» — поехали в Плеханово к общему знакомому, который мог их рассудить, но его не оказалось дома.

Пока ждали в машине, дошло до рукоприкладства: Вершинин достал револьвер и ударил им Мартынюка. Позже в машине найдут следы крови потерпевшего.

Водитель рванул вперед.

Доехав до трассы М-2, они повернули в сторону леса и оказались в лесополосе, неподалеку от полигона артучилища.

Вершинин достал из багажника лопату, и они стали по очереди копать яму, чтобы запугать Мартынюка. Был поздний вечер, местность освещали только фары автомобиля. В какой-то момент огни начали гаснуть и Вадим отошел завести двигатель, чтобы не посадить аккумулятор окончательно. Улучив момент, Мартынюк попытался сбежать.

Вершинин крикнул «Стой!» и выстрелил в убегавшего Виктора, тот рухнул на землю.

По словам свидетеля, Вершинин подбежал к лежащему Мартынюку и выстрелил ему в затылок.

Дмитрий и Вадим дошли до автомобиля обсудить все, что случилось. А когда вернулись к Мартынюку, то не нашли его. То ли он отполз в сторону, то ли не там искали...

Тогда мужчины сели в машину и поехали в Тулу, по пути чуть не улетели с моста: дорога была разобрана, они едва избежали ДТП. Там же Вершинин выбросил пистолет в Упу.

Тогда, в 99-м, милиционеры установили, что той ночью Вершинин не поехал домой, а отправился к своей любовнице, попросив ее постирать его одежду, а сам выспался и уехал в неизвестном направлении, сказав, мол, позвонит на днях. Одежду Вершинина женщина сразу выдала приехавшим сотрудникам милиции. Несмотря на стирку, экспертам удалось обнаружить на рукаве следы отложения меди, входящей в состав продуктов выстрела.

Больше Дмитрия Вершинина никто не видел и не слышал ровно 20 лет.

О том, как шло расследование этого уголовного дела уже в 21-м веке, рассказал Александр Палаш, на момент интервью замруководителя СО по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области.

Александр Палаш Вершинина объявили в розыск , сначала в федеральный, потом в международный. Но тогда, в 99-м, он сумел ускользнуть на Украину, оттуда — в Эстонию, где живут его родители. Через какое-то время Вершинин перебрался в Королевство Норвегия, где жил нелегально много лет.

Осенью 2019 года Вершинина остановили норвежские дорожные инспекторы. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности украинских водительских прав, выданных на имя Дмитрия Верститина. Согласно законам Норвегии, они имели право задержать водителя до установления его личности. В участке проверили отпечатки пальцев водителя и поняли: перед ними находящийся в розыске по линии Интерпола россиянин Дмитрий Вершинин, который разыскивается с 1999 года.

Экстрадиция заняла целый год : помешала пандемия коронавируса. Еще несколько месяцев — расследование, которое пришлось проводить практически заново. С помощью водолазов искали в Упе пистолет, к сожалению, поиски не увенчались успехом. Заново провели судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей, провели следственный эксперимент. Правда, с участием не обвиняемого, а единственного свидетеля – Вадима К.

«Место сильно изменилось, ландшафт изменился, столько времени прошло...» – рассказывал на следственном эксперименте свидетель.



Кадр из видео следственного эксперимента на месте происшествия.

Вадим К. показывает, как Вершинин стрелял в потерпевшего.

Так или иначе, как все было в ночь на 4 сентября 1999 года, сейчас знают только двое: подсудимый и свидетель.



На следственном эксперименте свидетель показал, как они располагались на месте происшествия, на этом кадре он показывает, как стоял относительно потерпевшего, придерживал его.

За все время расследования сам Вершинин так и не признался в содеянном и не сказал ни слова , воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя самого. Он заговорил только в суде, где сказал, что все было ровно наоборот: якобы убивал не он, а Вадим К.



Так Дмирий Вершинин выглядел в 90-е (фото из ориентировки)....



...а здесь он уже на суде, в 2021 году.

Приговор Дмитрию Вершинину был оглашен на днях. Суд признал его виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.