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Ущерб на 33 миллиона: в Туле осудили директора КПК «Регион Капитал»

Ущерб на 33 миллиона: в Туле осудили директора КПК «Регион Капитал»

35-летний Олег Кириллов отправится в колонию и заплатит штраф.

В Туле 35-летний мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с октября 2017 года по сентябрь 2019 года Олег Кириллов, являясь директором кредитного потребительского кооператива «Регион Капитал», убедил 79 человек инвестировать средства в КПК. Мужчина обещал вернуть основные средства и прибыль, но просто забрал себе 33,3 миллиона рублей. А для того чтобы легализовать преступные доходы, он приобрел автомобиль стоимостью более 1,1 миллиона рублей.

Решением суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Кроме этого Кириллов заплатит штраф в 50 тысяч рублей. 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:52 0
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