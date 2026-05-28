Не успели жители многоквартирных домов в Пролетарском районе, порадоваться окончанию ежегодных профилактических работ, как горячую воду снова отключили. Спустя всего сутки! (Хочется прибавить через запятую еще одно созвучное слово!)

Ничего, что связано с отключениями, у нашего ЖЭУ никогда не проходит в штатном режиме. Хотя нет — отключение полмесяца назад состоялось минута в минуту. А вот включить воду обратно уже не получилось. Звоню в управляющую компанию — говорят, все вопросы к «Теплосетям».

Звоню туда — посылают в управляющую компанию «Оптима». При этом никто не берет на себя ответственность признать ошибку — а горячая вода тем временем стремительно дорожает и стоит как чугунный мост!

Не прошло пары дней, как коммуникации прорвало (снова, в который раз).

Вопрос: чем и зачем жилищники, коммунальщики и ответственные за профилактику чиновники занимались целых полмесяйца?! И если работали — почему их работа снова закончилась аварией и отключением воды?!