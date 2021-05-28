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Пенсионерка против Киркорова: тулячка потребовала 100 000 рублей с короля российской эстрады
Фото: instagram.com/fkirkorov.

Пенсионерка против Киркорова: тулячка потребовала 100 000 рублей с короля российской эстрады

Женщина была так расстроена из-за переноса концерта, что вынужденно поехала поправлять нервы в санаторий. А после предъявила иск певцу.

71-летняя фанатка Валентина Васильевна К. из Тулы в прошлом году купила два билета на концерт Филиппа Киркорова за 8000 рублей, но услышать живое исполнение артиста не смогла — из-за пандемии концерт был отменен.

Пенсионерка ждала назначения новой даты, а этого всё не происходило, так как все концертные программы исполнителя были перенесены на 2022 год.

Женщина так сильно расстроилась, что отправилась в санаторий поправлять свое здоровье. Уверенная в том, что во всем виноват ее любимый исполнитель, Валентина Васильевна по возвращении из санатория обратилась в суд с иском к Филиппу Бедросовичу на 94 937 рублей. В сумму вошли компенсация морального вреда, который она оценила в 49,5 тыс. рублей, лечение в санатории — 35,5 тыс. и 10 тыс. за билеты и дорогу до санатория.

Рассмотрение иска проходило в столице. По итогу суд отказал женщине в удовлетворении требований, сославшись на постановление правительства Москвы. То есть король российской эстрады Филипп Киркоров перенес выступление по независящим от него обстоятельствам.

– Филипп Бедросович, может быть, ярчайший представитель нашей эстрады, поэтому, как всегда, подвергается нападкам. Полно людей, которые хотят получить деньги, как французский известный композитор, который хотел содрать с Киркорова какую-то несусветную сумму, или вот как эта дама, — цитирует адвоката певца news.ru.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:42 +3
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