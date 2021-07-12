Гости из прошлого: в Туле вынесли приговор «врио Президента СССР» и его заместителям

12 июля в Ленинском районном суде огласили приговор «гражданам СССР», обвиняемым в экстремистской деятельности. По мнению следствия, они состояли в запрещенной в России организации «СССР» и вовлекали в ее деятельность новых участников, распространяли ее идеологию.

Специальный репортаж о «гражданах вечно живого Союза» читайте здесь.

61-летний Вячеслав Подчуфаров получил 3 года лишения свободы с ограничением свободы на 1 год,

46-летнюю Светлану Воронцову суд приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии условно,

49-летнему Сергею Воронцову назначили 3 года плюс ограничение свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Напомним, тульские «сссровцы» были арестованы летом прошлого года: им предъявили обвинение в участии в деятельности организации, признанной экстремистской. По версии правоохранительных органов, трое обвиняемых состояли в «Союзе Славянских Сил Руси». Зная, что организация была признана экстремистской, они продолжали ее деятельность на территории Тульской области. Во время следствия и суда они находились под подпиской о невыезде.

- Обвиняемые конспирационно созывали и проводили собрания, внедряли идеологию запрещенной организации среди жителей региона. При этом они распределили между собой следующие «должности»: Вячеслав П. являлся врио Президента СССР на территории Тульской области, Сергей В. — врио замглавы СССР по кадровой политике на территории Тульской области, Светлана В. — председатель регистрационной палаты СССР на территории Тульской области, — гласит текст обвинительного заключения.

Кроме этого, по версии следствия, обвиняемые арендовали офис в поселке Иншинский, в котором за полторы тысячи рублей выдавали желающим вкладыш, «удостоверяющий принадлежность к гражданству Союза Советских Социалистических Республик». А между конспирационными собраниями и выдачей вкладышей Вячеслав, Сергей и Светлана успели побывать в Голицыно на встрече с тем самым Тараскиным — организатором «Союза Славянских Сил Руси».

- Нам понятен текст обвинения, но непонятна его суть, — в один голос твердили обвиняемые в суде. — Мы представители профсоюза, а не какой-то запрещенной организации. И вообще, люди, рожденные после 1991 года, — без вести пропавшие, ведь граждан РФ не существует в природе. Юридически СССР не распадался, и благодаря вкладышам мы ведем перепись здравомыслящего населения.