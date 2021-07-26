Массовая драка и смерть на лодочной станции: за что под Тулой убили фитнес-тренера

Иллюстрации Андрея Николаева – специально для Myslo.

19 июня фитнес-тренер из города Щёкино Артём Т. планировал показать девушке красоты лодочной станции Советска. 26-летний молодой человек позвал с собой друзей-спортсменов, и вечером того дня их компания расположилась около кафе на берегу Упы. Через несколько часов труп Артёма будут осматривать судмедэксперты, а его убийца, 39-летний владелец ритуального бюро Тимур Г., рассказывать следователям, что совершил преступление «на нервах»

версия №1: «мы заступались за девушку»

«Дома хоть убей ее, а при нас не надо…»

Друзья Артёма в разговоре с Myslo утверждают, что конфликт начался из-за их рыцарского воспитания. Мол, они заметили, как некий местный житель избивает девушку. Ему сделали замечание, которое он не только проигнорировал, но и затеял драку.

– Мы приехали в Советск, чтобы отдохнуть, и вдруг видим такой беспредел — парень битой долбит девчонку. Я подошел к нему и попросил успокоиться. Сказал, дома хоть убей ее, а при нас не надо так делать. Парень схватил девушку за волосы и потащил к водоему, там продолжил ее трепать. Я и к местным подходил, говорил, что надо успокоить бойца, те — ноль эмоций. Ну вот и пришлось мне с девушкой и другом спускаться к парочке этой, чтобы прекратить избиение. Я только рот открыл, а он мне с ходу зарядил в лицо. Началась драка один на один, — рассказывает один из участников тех событий.

В ходе спарринга вниз спустились и друзья драчунов. Один из них, Тимур Г., предложил всем вместе подняться на парковку — «разобрать вопрос».

– Мне кажется, что Тимур был «под чем-то», — его речь была бессвязной. В ходе разбора ситуации он неожиданно кинул Артёму следующую фразу: «Думаешь, раз ты большой, то тебя кто-то боится? Думаешь, твою жизнь тяжело забрать?» После этого Артёма кто-то ударил по голове бутылкой, а в нас швыряли что попало — камни, пивные бокалы... Мы встали плечом к плечу и просто отбивались от нападавших.

В какой-то момент я повернул голову и увидел, как Тимур два раза ударил ножом Артёма в спину. Потом пробежал мимо нас, сел в машину к жене и другу и уехал.

Мы побежали к Артёму, надеясь, что его задело по касательной, попутно пытаясь дозвониться в скорую.

Раны оказались серьезными — друзья пытались остановить кровь, но она вытекала сквозь пальцы. Спортсменам удалось дозвониться до медиков с третьей или четвертой попытки. Те, выслушав сбивчивый рассказ о том, что на лодочной станции от ножевого ранения умирает человек, сказали, что свободных машин нет – все реанимации заняты.

– Мы положили Артёма в машину и за восемь минут доехали до щекинской больницы. Там он чуть позже и умер. Этого Тимура боятся в Советске, поэтому мы не удивимся попыткам «замутить воду». Уже известно, что его близкие приходили к работнице кафе и просили дать показания, которые выставят его в выгодном свете. Пообещали, что в долгу не останутся…

Версия №2: «Мы отбивались от беспредела спортсменов»

«Они приезжают на нас тренироваться. И в этот раз было так же, но закончилось всё трагедией»

А вот версия жителей Советска в корне отличается от версии их «соседей». По словам обратившихся в редакцию Myslо, щекинские спортсмены неоднократно приезжали на лодочную станцию в поисках спарринг-партнеров.

– Эти ребята не в первый раз устраивают конфликты. Посудите сами — они приезжают в кафе, но ничего не заказывают, не танцуют, не сидят за столиками, просто ходят снаружи и высматривают жертву. Такое ощущение, что приезжают на нас тренироваться. И в этот раз было так же, но закончилось всё трагедией, — говорит собеседник Myslo.

По его словам, он приревновал жену и выяснял с ней отношения. Супруги кричали друг на друга у входа в кафе, а потом спустились к реке — подальше от лишних ушей. В тот момент, когда они уже были близки к примирению, к ним подошла компания щекинцев, которые сразу стали проявлять агрессию.

– Моя жена попросила их отойти, говорила, что это наше личное дело, которое мы урегулировали.

В ответ на это один из спустившихся крикнул, что мне сегодня п***а. Мы продолжили разговор на повышенных тонах, который как-то быстро перерос в драку один на один.

В какой-то момент на меня прыгнули его друзья, повалили на землю и начали пинать. Жена кричала им, чтобы они прекратили, но те не реагировали и только замахивались на нее. Эти крики в конце концов привлекли внимание всех, кто был в кафе.

Драку остановили, чтобы выяснить, кто не прав в данной ситуации. Артём и Тимур решили подняться на парковку. Фитнес-тренер при этом якобы заявил, что зачинщика драки наверху будут убивать. На парковке Артём и Тимур очень долго и бурно что-то обсуждали на повышенных тонах. Эти обсуждения закончились массовой дракой, участие в которой приняли около 30 человек, чуть позже уточнят в СУ СКР по региону.

– Щекинцы толпой вылавливали нас и просто вырубали. Тимур упал одним из первых, после чего я потерял его из виду. Нас убивали — мы валялись на земле в крови. А потом, когда я уже был близок к потере сознания, всё затихло. Толпа разошлась, и я увидел на земле тело Артёма.

Поймите, мы ни в коем случае не защищаем Тимура, он ответит за то, что произошло. Просто этой ситуации не было бы, если бы нас считали за людей, а не за мусор, на котором можно отрабатывать приемы…

Идет «война» районная?

По информации Myslo, конфликт между двумя небольшими городами начался полтора года назад. Тогда самбиста из Щёкино в Советске избили восемь человек. Эту ситуацию стороны решили спустя пару дней дракой один на один. Несколько месяцев спустя «советские» снова «отличились» — разбили машину щекинских спортсменов. Был ли визит спортсменов продолжением разборок, предстоит выяснить правоохранителям. Между тем сами щекинцы утверждают, что они дерутся исключительно в залах — им нет смысла для этого куда-то ездить.

О Тимуре Г. местные жители отзываются как о «повидавшем жизнь человеке» и исключительно в хвалебных тонах. Мол, к нему ежедневно шли решать различные вопросы, так как он неофициально продолжал «присматривать» за городом.

По информации Myslo, Тимур Г. был неоднократно судим и раньше являлся так называемым смотрящим за Советском. А на вопрос, почему в ту ночь, несмотря на коронавирусные ограничения, работало кафе на пристани, местные просто улыбаются, спрашивая в ответ: а как же людям отдыхать, если следовать всяким глупым запретам?..

В СУ СКР по Тульской области Myslo сообщили, что расследование этого уголовного дела подходит к завершению:

– В настоящий момент 39-летний подозреваемый в убийстве находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Проводятся необходимые судебные экспертизы.