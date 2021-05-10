«Он два дня «от фрицев отстреливался», а потом матери статуэтку в горло запихал»: жителя Тульской области осудили за жестокое убийство

«Случайное» убийство

70-летняя Галина Горбунова большую часть жизни проработала главным экономистом ЗАО «Откормочное». Через несколько лет после достижения пенсионного возраста, в 2009 году, женщина пробовала свои силы в политике – выдвигалась от «Единой России» на выборы депутатов МО Самарское. Правда, заветную корочку ей получить не удалось, и этому в том числе помешал сын Галины Ивановны. В сентябре того года 28-летнего Александра осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть женщины.

– Воспитывать некому его было – отец умер, а Галина Ивановна в нем души не чаяла, – рассказывают жители поселка Самарский. – Он пользовался ее любовью – не учился, не работал, только деньги клянчил, чтобы с дружками-алкашами их пропивать. А потом и на наркотики подсел. И вот в этом угаре он и убил подружку свою, а у нее ведь маленький ребенок остался.

«Убитой подружкой» оказалась 39-летняя Галина Шувалова. Александр пригласил ее к себе домой – «выпить-поболтать». Смешав алкоголь и наркотики, мужчина попытался изнасиловать знакомую, но получил отпор. Взбешенный Александр запер входную дверь, вернулся к жертве и заявил, что теперь займется ею «по-настоящему». Избивал, приводил в чувство и избивал снова. Спустя несколько мучительных часов женщина умерла, а ее убийца завалился спать – в паре метров от остывающего трупа.

– И дали ему за это всего пять лет строгого режима, – продолжают местные жители. – Нас так эта формулировка возмутила – «по неосторожности». Он же издевался над ней хуже фашиста, а по бумагам получается, что это случайность! Поселок у нас маленький, в тайне ничего удержать невозможно: ходил слух, что за сына Галина Ивановна умоляла родственников покойницы, мол, самое строгое наказание не вернет человека с того света, а сынок совершил ошибку, в которой всю жизнь будет раскаиваться. Вроде бы она и с похоронами помогла, денег якобы дала. Утверждать не будем, но такие вот слухи циркулировали.

Галина Шувалова.

Зэк и наркотики

Сын убитой Галины Шуваловой рассказывает, что одно время мечтал отомстить Горбунову. Считал дни до его возвращения из колонии, периодически проверяя, не отпустили ли того по УДО.

– Он знал, что я хотел его убить, и после освобождения пришел ко мне, – рассказывает 26-летний Артем. – Протянул огромный тесак и говорит: «Режь, я заслужил»… Я только головой покачал и сказал ему, мол, живи. Но подальше от моей улицы. На том и порешили: он на одном краю поселка выпивал и буянил, а я не искал встречи с ним.

По словам Артема, отбыв срок, Александр основательно подсел на наркотики. Мужчину практически каждый день видели в неадекватном состоянии.

– Представь картину: почти двухметровый мужик то на женщин кидается, пытается схватить, то бегает от калитки до огорода и кричит бессвязное что-то, то просто замирает на месте, руки вытягивает, глаза стеклянные, – продолжает Артем. – В поселке его многие боялись, скажу откровенно. В конце декабря он «от фрицев два дня отстреливался» – валялся в сугробе, как в окопе, с веткой вместо автомата. А потом вернулся домой и своей матери статуэтку в горло запихал, можешь вообразить?

Артем Шувалов.

Поджег дом, пытался сбежать

29 декабря 2020 года Александр Горбунов потребовал у матери денег на «соль» [синтетический наркотик]. Пенсионерка отказала и попыталась в который раз вразумить сына. Терзаемый ломкой, мужчина сначала орал матери, «чтобы она заткнулась», а затем накинулся на нее, повалил на пол и принялся избивать.

– Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде смерти Горбуновой Г. И. и желая ее наступления, Горбунов А. Е. нанес потерпевшей не менее девяти ударов руками и ногами, после чего засунул ей в рот декоративную статуэтку в виде колонны, перекрыв потерпевшей дыхательные пути и доступ кислорода, – гласит текст обвинительного заключения.

70-летняя женщина умерла от механической асфиксии. Желая скрыть преступление, Горбунов поджег дом и сбежал. Его задержали на трассе по пути в соседний поселок. В первые дни после ареста мужчина заявлял, что ему пришло видение и он убил «величайшее зло на планете». А когда судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, раскаялся и сказал, что что во всем виноваты наркотики.

– Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю Куркинского района, ранее судимому за особо тяжкое преступление. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ [убийство].

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщили Myslo в пресс-службе СУ СКР по региону.

Александр Горбунов.