Отрезала ухо и взяла в плен подругу: тулячка уедет в колонию на 8 лет и 13 дней

47-летняя тулячка Елена Нгуен в коммуналке на проспекте Ленина в Туле избила свою знакомую, ножом отрезала ей ухо и выбросила его в окно, а потом заперла жертву в комнате, лишив пищи. Так потерпевшая прожила четыре дня, пока ее не спасли случайные свидетели.

Myslo уже писал об этой громкой истории. Читайте репортаж из зала суда:

«Она отрезала мне ухо и выбросила его в окно»: тулячка рассказала о 4-х днях в плену у неадекватной подруги

С учетом собранных следователями СУ СКР доказательств суд пришел к выводу о виновности Елены Нгуен. За незаконное лишение свободы и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщину приговорили к 8 годам и 13 дням исправительной колонии общего режима.

Отметим, что Елена Нгуен уже была ранее судима: в 2019 году за причинение легкого вреда здоровью человека ее отправили в колонию на 10 месяцев. Освободившись, Елена неоднократно нарушала правила административного надзора, за что получила новую судимость и исправительные работы.