С приближением лета у жителей Тульской области всё чаще возникает вопрос: что делать с хроническими болезнями или внезапной простудой, если отпуск проходит далеко от дома — в Сочи, Карелии или Санкт-Петербурге? Эксперты системы ОМС дают чёткий ответ: полис работает на всю страну.

Главное правило одно — паспорт или полис не привязывают к региону.

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин поясняет: отказ в помощи на том основании, что «вы не местный», — прямое нарушение закона. «Каждый застрахованный имеет право на медицинскую помощь в любом регионе России. Переоформлять полис на время отпуска не нужно. При обострении хронического заболевания или внезапном приступе вы гарантированно получите экстренную и неотложную помощь», — заявил он.

Что нужно иметь с собой на случай, если заболели в дороге или на курорте?

Идеальный набор: паспорт (для ребёнка — свидетельство о рождении) и сам полис ОМС. Но если документов нет — экстренную помощь при угрозе жизни всё равно окажут. Кстати, пластиковую карту теперь можно не носить: разрешён цифровой полис — штрих-код в приложении или на «Госуслугах».

Скорая и неотложная помощь: какие варианты?

Если угрожает жизни или здоровью (сильная боль, травма, потеря сознания) — вызывайте 103 или 112. Помощь приедет даже без документов.

Если заболели несильно, но нужен врач (обострилась «хроника», поднялась температура, разболелся зуб) — идите в ближайшую поликлинику. По закону неотложную помощь обязаны оказать в течение двух часов с момента обращения.

Что делать, если отказывают?

«Требуйте письменный отказ и сразу звоните в свою страховую компанию, — советует Елена Третьякова, зампред «Капитал МС». — Часто проблема решается уже во время звонка: медучреждения не хотят штрафов».

А если нужно плановое лечение, например, сдать анализы или получить рецепт?

Такое тоже возможно, но с нюансом: потребуется временное прикрепление к выбранной поликлинике. Сделать это лучше заранее — через «Госуслуги» (займёт 1–3 дня) или лично в регистратуре. При себе кроме паспорта и полиса нужен СНИЛС.

Лайфхак от специалистов

Не ждите проблем. За 15–20 минут до отпуска позвоните своему страховому представителю (бесплатно). Он подскажет, как работает система в вашем регионе отдыха, есть ли рядом частные клиники, работающие по ОМС, и что делать в нестандартной ситуации.

Кстати, с прошлого года страховые представители помогают застрахованным на всей территории России, независимо от того, где выдан полис. Если качество лечения сомнительное или нарушаются права — ваша страховая компания обязана вмешаться и в Туле, и во Владивостоке.

Уезжая в отпуск, кладите в сумку паспорт и полис (хоть бумажный, хоть в смартфоне). Это ваша бесплатная страховка от головной боли и лишних трат на медицину вдали от дома.

Фото Алексея Пирязева.