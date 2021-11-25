Туляка выпустили по УДО – на следующий день он жестоко изнасиловал дочь

фото: архив MySlo, соцсети

В Тульской области 46-летний Сергей Б. [имена героев публикации изменены] обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, совершённых с особой жестокостью и в незаконном лишении свободы с применением оружия. Жертвой мужчины стала его дочь Полина — 24-летняя девушка с расстройством психики. Myslo — о чудовищном преступлении и обвиняемом, который 17 лет своей жизни провёл за решёткой.

«Накинул верёвку на шею и принялся душить. Потом устал и попросил меня подменить»

Свой первый срок Сергей получил 17 лет назад и сразу за совершение особо тяжкого преступления. В 2003 году 28-летний мужчина в компании знакомых, состоящих, в основном, из неоднократно судимых мелких жуликов, отправился в Рязань — работать сборщиком яблок. Пробыв там несколько дней, туляки решили, что достаточно потрудились, после чего распределяли своё время между приготовлением шашлыков, распитием спиртного и сном. Главным в компании тунеядцев был некий Геннадий Р. — молдаванин, незаконно находившийся в России без документов.

— Гена и Сергей попали в одну бригаду и сразу же захватили в ней лидерство — отправляли других на работы, а сами целый день пузо чесали. Если кто-то пытался возражать, то они угрожали такому человеку физической расправой. А у некоторых, которые совсем за себя постоять не могли, они забирали деньги — на них и кутили каждый день, — рассказывали чуть позже в суде свидетели. — До окончания смены оставалось пару дней, когда в цех завода, где мы жили, пришёл участковый милиционер. Видимо, местные нажаловались, что кто-то каждый вечер жжёт там костры.

Сотрудник милиции подошёл к огню, у которого ютилась компания Сергея, представился, показал удостоверение и попросил у присутствующих документы. Пьяные мужчины в ответ послали участкового подальше, предложив уйти подобру-поздорову. Больше всех распинался Геннадий. Кричал, что «покажет менту», а потом пригласил сотрудника поговорить в помещение цеха.

— Там Гена опять попросил милиционера показать «ксиву», заявляя, что она фальшивая.

Участковый полез за документом и тут же получил от Гены удар в голову. Гена крикнул, что «вальнёт мусора и вставит ему». Мы тоже кинулись, повалили милиционера на землю и стали бить ногами по голове и телу.

Другие рабочие закричали на нас, мол, прекратите, и мы вытащили потерявшего сознание участкового на улицу. Привели в чувство и снова избили до потери сознания, — рассказывал на следующий день в отделе полиции один из фигурантов дела.

Изучив при свете костра документы, Геннадий сообщил компании, что они «взаправду избили мусора и надо его убить, а то приедет наряд и всех заберут». Предложение было принято без обсуждений — в знак согласия семеро пьяных мужчин пожали друг другу руки.

—Я принёс веревку, накинул участковому на шею и принялся душить. Потом устал и попросил меня подменить.

После того, как участковый перестал хрипеть и дергаться, мы перенесли труп за цех и бросили в бочку с мазутом. Удостоверение сожгли на костре, выпили ещё спиртного и пошли спать, — это выдержка из признательных показаний Сергея Б.

Убийц милиционера арестовали на следующий день. Процесс по делу длился 10 месяцев и в августе 2004 года обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 18 лет. Сергей получил 16 лет строгого режима и вышел на свободу в марте 2020 года.

Вышел, выпил, надругался

На свободе мужчина провёл 5 месяцев. Пытался занять деньги у бывшей сожительницы, но женщина-инвалид заявила, что у них нет ничего общего, кроме дочери, страдающей расстройством психики, и прогнала Сергея. Мужчина жил за счёт знакомых собутыльников, которых чуть позже обокрал.

— 9 августа он пил с моим мужем, а потом стащил мою банковскую карту, которая была в шкафу, и ушёл. Для покупок до 1000 рублей пин-код не нужен, вот он и ходил с ней по магазинам, закупался. Я сидела с ребёнком и не обращала внимания, что телефон тренькает. Уже потом заметила смс о том, что с карты списывают деньги. Пошла в полицию и написала заявление, — вспоминает потерпевшая.

Сергей успел посетить два магазина и винно-водочный бар, потратив при этом 7 тысяч 15 рублей 80 копеек. За это преступление он получил год и месяц колонии строгого режима.

— Приговор ему вынесли в сентябре, в декабре смягчили наказание до года. В начале 2021 года он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и его удовлетворили. На свободу осуждённый вышел 24 мая 2021 года, — сообщил Myslo источник в правоохранительных органах.

Возвращение в родной город мужчина отметил так, что еле стоял на ногах. Обзвонив знакомых и получив везде отказы на совместное времяпрепровождение, он решил переночевать у дочери — Полина жила в квартире, доставшейся ей от бабушки. Предупредив дочь, что скоро придёт, Сергей по пути купил ещё алкоголя. Полина спокойно пустила домой нетрезвого отца, не подозревая, что её ждут две самые страшные ночи в жизни.

— В какой-то момент его переклинило и он начал приставать к потерпевшей. Та отказывалась выполнять его требования, но не догадалась сразу уйти из квартиры.

Тогда обвиняемый принялся кричать, что убьёт ее, если она не согласится удовлетворить его, после чего изнасиловал.

Девушка смогла сбежать через два дня, обратилась к прохожим, те помогли добраться до отдела полиции, — продолжает наш источник.

В настоящее время уголовное дело в отношении Сергея Б. находится в суде и процесс близок к завершению. Прокуратура поддерживает обвинение и представляет доказательства, собранные следователями СК. Мужчине грозит более 10 лет лишения свободы. Кроме этого, по нашей информации, несколько дней назад Полина бросилась под автомобиль. В настоящее время девушке оказывают специализированную медицинскую помощь.

Нужна реформа!

Согласно отчёту МВД, за 8 месяцев 2021 года почти 60% преступлений было совершено рецидивистами. Контролировать тех, кто освободился условно-досрочно, должны участковые уполномоченные полиции. Держать с ними контакт, проводить профилактические обходы и вовремя выявлять проблемы.

В реальности же участковые завалены работой по раскрытию преступлений и бумажной отчётностью. Им банально некогда отслеживать условия жизни освободившихся по УДО — люди сами приходят отмечаться в пункт полиции или же вовсе ограничиваются телефонными звонками.

Оказавшись на свободе, многие бывшие заключенные остаются без жилья и возможности трудоустроиться. Отсутствие заработка и комплексного подхода к реабилитации осуждённых толкает людей на новые преступления. Вопрос о том, нужно ли что-то менять в работе Федеральной службы исполнения наказаний, Myslo прокомментировал адвокат Адвокатской палаты города Москвы Олег Аниканов:

Олег Аниканов Что нужно изменить в Федеральной службе исполнения наказаний? Европейским судом указано, что само содержание обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и колониях РФ является пыткой. И, по моему мнению, это абсолютная правда. Условия содержания нечеловеческие. Во многих тюрьмах нет ремонта, люди содержатся в камерах, рассчитанных на меньшее количество людей. Попадая в эти места, люди лишаются не только свободы передвижения, но и элементарной медпомощи. Общаясь со многими задержанными и осужденными, я слышу одни и те же жалобы: переполнены камеры, от всех болезней дают одну таблетку. Люди часто выходят с приобретенными болезнями. В таких условиях люди выживают, а не перевоспитываются, поэтому становятся озлобленными. Ещё одна проблема — отсутствие социальной адаптации. Выйдя на свободу, человек пытается начать новую жизнь, устроиться на работу, но далеко не у всех это получается именно из-за отсутствия системы адаптации, органа, который помог бы им устроиться, оказать психологическую помощь. Поэтому треть всех преступлений совершают люди, ранее осужденные за аналогичные преступления. Реформа, конечно же, нужна!

В Тульской области ряд жестоких преступлений совершили те, кто не так давно освободился по УДО. Вспомнили самые громкие происшествия:

Кроме этого, в соцсетях мы опросили пользователей Myslo, задав вопрос, нужно ли выпускать по УДО тех, кто совершил тяжкие преступления. 94% проголосовавших считают, что такие осуждённые должны отбыть наказание от и до.