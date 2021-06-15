В Тульской области рецидивист задушил 93-летнюю пенсионерку и надругался над ней

Фото: СУ СК России по Тульской области

Подозреваемый задержан. Это уже не первое убийство, которое он совершил.

Пресс-служба УМВД сообщает о том, что главный полицейский региона Сергей Галкин наградил сотрудников, особо отличившихся при раскрытии убийства 93-летней жительницы Богородицка. В ходе грамотных оперативных мероприятий полицейские установили личность ранее неоднократно судимого 57-летнего уроженца Липецкой области.

«Немаловажную роль в установлении личности и места нахождения подозреваемого сыграл сотрудник финансово-кредитной организации. Сергей Галкин отметил, что профессионализм и грамотные действия сотрудников полиции, а также высокая гражданская ответственность работника банка, позволили в кратчайшее время установить подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — отметили в пресс-службе тульской полиции.

Как удалось выяснить Myslo, тело пенсионерки обнаружили 13 июня, в одном их частных домов в Богородицке. По информации нашего источника, есть веские основания считать, что преступник надругался над престарелой женщиной, задушил ее и ограбил. На данный момент в региональном следственном комитете на подтверждают факт надругательства.

Также известно, что подозреваемый зарегистрирован в Новомосковске. В 90-х годах он убил двух людей, а через некоторое время после освобождения лишил жизни еще одного человека. Год назад он освободился из мест заключения.

По данным следствия, 13 июня мужчина выпивал вместе вместе со своей знакомой и уснул на улице, рядом с домом пенсионерки. «Проснувшись, он решил проникнуть в дом, чтобы переночевать, однако проживавшая в доме женщина стала на него кричать, пытаясь выгнать из дома постороннего. Тогда мужчина накинул ей на шею платок и стал душить. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. 15 июня 2021 года следователем злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства. Обвиняемый признал вину в полном объеме», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обновлено в 19:59. Добавлена информация от СУ СК России по Тульской области.