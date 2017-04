Фестивальное лето 2017

В этом обзоре собраны самые громкие, самые яркие и самые интересные фестивали, находящиеся в шаговой доступности для жителей нашего региона. Если на примете у вас есть ещё события, пишите в комментариях, мы с удовольствием их добавим.

20 мая

Село Монастырщино

Вход свободный

Фестиваль народных традиций «Былина» проводится при участии Фонда поддержки развития общества «Наши дети» и приурочен к празднованию Международного дня музеев. В рамках фестиваля «Былина» проводится конкурс фольклорных коллективов, соревнования по лапте среди детских и юношеских команд, работают интерактивные площадки для детей и взрослых: «Смакуха», «Лукоморье», «Богатырская застава», «Школа Деда Наума и Бабушки Софьи». Подробнее о фестивале «Былина» читайте в нашей афише.

3 июня

Фестиваль крапивы

Тульская обл., Щёкинский р-он, с. Крапивна

Вход свободный

Это жгучее растение стало фирменным знаком фестиваля и полюбилось его гостям, многие из которых приезжают в Крапивну уже который год подряд. Оно символизирует жизнелюбие и стойкость, силу и возрождение, и каждое лето, когда крапива набирает свою целебную силу, в старинной и самобытной Крапивне устраивают праздник в ее честь.

За новостями Фестиваля крапивы следите в нашей афише.

9−12 июня

Быть Добру

Тульская область, точное место проведения пока не известно

Программа находится на стадии формирования

Вход свободный, приветствуется волонтёрство

Требуется оплата стоянки авто- и мототранспорта

В рамках фестиваля планируются многочисленные музыкальные, театральные, поэтические выступления; предусмотрено проведение тематических семинаров и мастер-классов, мероприятий по продвижению ЗОЖ и социально полезной активности, мероприятий экологического, природоохранного направления. Проект «Быть Добру» — это красивое, яркое, позитивное мероприятие, один из наиболее значимых некоммерческих летних open-air проектов по всей России. Фестиваль традиционно привлекает внимание печатных и электронных СМИ, интернет-проектов и блогеров. Подробнее о фестивале «Быть добру!».

9−11 июня

Толстой Weekend

Ясная Поляна

Вход на территорию фестиваля свободный (взимается плата за вход на территорию музея-заповедника). На некоторые спектакли необходимо приобретать билеты.

С 9 по 11 июня 2017 года в усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Николаевича Толстого. Также в программу впервые включены постановки по произведениям других авторов, которые созвучны творчеству писателя. По сравнению с прошлым годом значительно расширена программа для юных зрителей. Детские спектакли покажут столичный Центр им. Вс. Мейерхольда, а также Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода. Полную программу фестиваля «Толстой Weekend» смотрите в нашей афише.

10−11 июня

OZ-ROCK на Мельнице

Московская область, центр семейного отдыха «Мельница» (Орехово-Зуево, ул. Парковская)

Хэдлайнеры: «Тараканы!», «7раса», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», Tracktor Bowling

Билеты от 800 Р.

Организаторы позиционируют данный фестиваль не просто как грандиозный рок-концерт с возможностью приятно провести время всей семьей, но и как шанс для молодых талантов показать себя на большой сцене. Кроме того на территории фестиваля будет организован досуг для детей и взрослых, включая батуты, канатную переправу, лодочную станцию, пейнтбол, тир и катание на лошадях. К услугам посетителей будет аренда беседок с мангалом. Также будут организованы летние кафе с горячим питанием, снеками и прохладительными напитками. Подробнее о фестивале Oz-Rock смотрите в нашей афише.

11−12 июня

Автострада

Тула, кремль

Вход свободный

Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов традиционно состоится на площади Ленина в рамках фестиваля «Автострада». Вас ждут показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей, Кубок Тульской области по автозвуку и многое другое.

17 июня

LIVEнь

Тульская обл., Киреевск, Центральный парк

Хэдлайнер: Annodomini

Вход свободный

17 июня в 35 км от Тулы пройдет третий открытый фестиваль рок-музыки LIVEнь. И одним из участников станут тёмные романтики современного рока, участники крупнейших российских фестивалей и постоянные гости радиостанций — группа Annodomini.

На сцену рок-фестиваля LIVEнь также поднимутся: «Гран-Куражъ», Aspen, Vespercellos, «Операция Пластилин», «Третий Рим».

LIVEнь — это некоммерческий фестиваль. Проход на территорию фестиваля свободный, парковки для транспорта бесплатны, все удобства также бесплатны.

Подробнее о фестивале LIVEнь.

17 июня

Классический парк

Москва, Архангельское

Билеты от 1500 Р

17 июня в музее-усадьбе «Архангельское» пройдет фестиваль «Классический парк 2017». Мероприятие не имеет в стране аналогов и объединяет в себе классическую музыку разных жанров и направлений. Помимо музыкальной составляющей, для посетителей фестиваля «Классический парк 2017» будут организованы творческие мастерские, музыкальные мастер-классы, детская зона и многое другое. «Классический парк» — это прекрасный спокойный и познавательный отдых для всей семьи. Любители более спокойного досуга смогут отдохнуть от городской суеты на живописных площадях и аллеях усадьбы, лаунж-зонах и в зонах с фоновой музыкой. Подробнее о фестивале "Классический парк" читайте в нашей афише.

17−18 июня

Geek Picnic

Москва, Коломенское

Хэдлайнеры: Анатолий Вассерман

Билет на два дня 1100 Р, детский — 550 Р

Организаторы проекта убеждены, что будущее уже наступило. Они готовы говорить об этом, доказывать это, подтверждать новейшими технологиями и концепциями. Принять участие в фестивале приглашаются все гики — это те, кто увлечен наукой, искусством, технологиями. Приходите, смотрите, слушайте, участвуйте и просто отдыхайте! Основная цель Geek Picnic — познакомить посетителей с действительно живыми, передовыми, актуальными и профессиональными знаниями, разработками и концепциями. Подробнее о фестивале Geek Picnic читайте в нашей афише.

23−25 июня

Дикая мята

Тульская обл., Алексинский р-он, д. Бунырёво

Хедлайнеры: «Би-2», Иван Дорн, Therr Maitz, Osog

Уникальное и исключительно атмосферное событие, которое входит в тройку популярнейших фестивалей страны, по мнению, ИД «Коммерсант» и в 50 лучших событий планеты, по мнению, журнала «Афиша». Ежегодно сюда съезжаются тысячи меломанов, чтобы провести три незабываемых дня. Яркая и многоликая музыка мира, феерия уличных театров и огненных шоу, ночные кинопоказы под открытым небом и обаяние места проведения делают «Дикую Мяту» фестивалем, который с нетерпением ждут весь год, и куда возвращаются снова и снова. Подробнее о фестивале «Дикая мята».

24 июня

Ahmad Tea Fest

Парк искусств «Музеон», Москва

Хедлайнер: Ричард Эшкрофт

Билеты: 1300 Р

Хедлайнером этого года станет британский музыкант Ричард Эшкрофт, вокалист The Verve и автор песен «Bitter Sweet Symphony», «The Drugs Don’t Work» и множества других хитов, которые определили эпоху. Классическое рок-звучание, нехитрая философия пабов в текстах и томный узнаваемый голос —вот каким сегодня предстает Эшкрофт. В России музыкант выступит впервые на площадке Ahmad Tea Music Festival в Музеоне. Подробнее о фестивале Ahmad Tea Fest.

24 июня

Песни Бежина луга

Бежин луг (Чернский район, с. Тургенево, Бежин луг)

Въезд на Бежин луг платный

Праздник проводится на знаменитом Бежином лугу, на живописном берегу реки Снежедь. Гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы, ночное театрализованное представление, где оживут страницы произведений Тургенева. Неповторимое зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. Подробнее о фестивале на Бежином луге.

29 июня — 2 июля

Мото Малоярославец

Калужская обл., Малоярославец, Межвежий луг

Хэдлайнеры: «Алиса», Louna, «Княzz», Глеб Самойлов, «Тараканы!», «Наив"

Билеты от 900 Р Один из самых продолжительных фестивалей продлится аж четыре дня. Сцены будет три, и на них выступят самые известные рок-команды России. Помимо насыщенной музыкальной программы зрителей ждут самые горячие и экстремальные развлечения: воздухоплавание, каскадёрские трюки, прыжки на мотоциклах, огненное шоу, реконструкция и грандиозный фейерверк. Подробнее о фестивале «Мото Малоярославец».

30 июня — 2 июля

Архстояние детское Никола-Ленивец, Калужская область, Дзержинский район

Стоимость билета на одного человека: 1500 руб. до 10 мая, 2000 руб. до 29 июня, 3000 руб. на фестивале

Детям до 5 лет вход бесплатный Архстояние детское — это возможность за три дня получить опыт самых разных жизней. Пока Архстояние задает вопрос «Как жить?», дети предлагают ответы. Можно жить как читатели, музыканты, как в кино, художники, исследователи, архитекторы, звери и птицы, как близкие люди, мастера, спортсмены, чудовища и как объект одного известного современного художника (пока это большой секрет!). Подробнее о фестивале «Архстояние детское».

30 июня — 2 июля

Доброфест

Ярославская область, аэродром Левцово

Хедлайнеры: Therapy? (Северная Ирландия), Man With A Mission (Япония), Arcane Roots (Великобритания)

Абонемент — 4000 Р

Ежегодно событие посещают до 17 000 зрителей из 40 регионов России, а также Украины, Беларуси и дальнего зарубежья. «Доброфесту» свойственна очень демократичная обстановка — нет разделения на фан-зону и вип-сектора. На двух сценах выступят до 70 музыкальных коллективов, а также будут открыты разнообразные зоны немузыкальных активностей: спортивные и игровые площадки, сувенирные лавки и тематические стенды. На огромной площади вырастет целый город со своей инфраструктурой: пункты питания, душевые кабины, камера хранения, станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, биотуалеты и даже почтовое отделение и персональный ЗАГС, а также многое другое, что необходимо для веселого и комфортного отдыха три дня и две ночи. Подробнее о фестивале «Доброфест».

30 июня — 1 июля

Двенадцать ключей Тульская обл., Венёвский р-он, дер. Свиридова

Вход свободный Ежегодно в июне в Веневе проводится фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей». Это яркое и красочное мероприятие, дающее представление о традиционном русском народном творчестве. Праздник сопровождается ярмаркой изделий народных умельцев. Участниками являются гости из регионов ЦФО, зарубежные коллективы из Сербии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Индии, Белоруссии. Подробнее о фестивале «12 ключей».

1 июля

Усадьба Jazz

Москва, Архангельское

Хедлайнеры: Bootsy Collins, Raul Midon, Nils Petter Molvaer, Ester Rada

Билет «Все площадки» цена: 3500 Р

Билет «Все площадки» + VIP зона цена: 10000 Р

Билет «Все площадки» + VIP зона + парковка цена: 1100

Дети до 10 лет на фестиваль проходят бесплатно

Цена билета в день мероприятия будет выше.

В этом году Усадьба Jazz пройдет под знаком ЭКО: акцентом станет экологичное отношение к окружающему миру и собственному сознанию. На дизайн-маркете вас будет ждать одежда из экологичных материалов, на фуд-корте — органическая пища, а на сценах — самая душеполезная музыка. Ведь как и окружающая природа, наши души тоже требуют постоянной работы по очищению от негативных эмоций — и именно музыка лучше всего справляется с этой задачей.

5 июля

Park Live

Москва, Арена ЦСКА

Хедлайнеры: System of a Down. Three Days Grace. Twin Atlantic

Билеты от 3000 Р

Один из лучших московских стадионов, теплый летний вечер, несколько десятков тысяч единомышленников вокруг и, конечно же, звезды мировой рок-сцены, российский концерт каждой из которых становится выдающимся событием — все это заставляет отечественных меломанов считать дни до начала масштабного музыкального праздника, который называется Park Live. Подробнее о фестивале Park Live.

7−9 июля

Нашествие

Тверская область, Большое Завидово

Хэдлайнеры: «Алиса», «Анимация», «Калинов Мост», «Кипелов», «Княzz"

Билеты от 1650 Р

Крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом состоится в Большом Завидово Тверской области в шестнадцатый раз. Гостей «Главного приключения лета» ждет настоящий праздник. Более сотни музыкальных коллективов, десятки развлекательных зон, более 150 тысяч зрителей со всей страны, шоу на земле и даже в небе. Неповторимая атмосфера Нашествия давно стала его визитной карточкой, а размах фестиваля впечатляет даже далеких от рок-н-ролла людей. Создатели заявочного ролика Чемпионата Мира по футболу 2018 включили фестиваль в число символов нашей страны наряду с балетом и космосом. Посмотреть на главный фестиваль России зрители приезжают из стран СНГ и Балтии, Европы и даже США. Подробнее о фестивале «Нашествие».

13−17 июля

Insomnia

Калужская обл., Юхновский район

Вход на фестиваль свободный, работает прокат палаток и спальников. Автостоянка, питание, вода, зарядка телефонов — платные

«Insomnia» («Бессонница») — первый в России фестиваль анимационных фильмов, проходящий на открытом воздухе. Гости фестиваля добровольно отказываются от права на сон, а организаторы, в свою очередь, обещают предоставить не просто равноценную замену неувиденным снам, но и превзойти их. Вы сможете смотреть красивые, раритетные, необычные и может быть даже немного странные мультфильмы в течение трёх дней и ночей! Подробнее о фестивале Insomnia.

14-16 июля

Sun Drums Fest

Земля РаДА, Московская область, Серпуховский район, деревня Злобино

Хэдлайнеры: Sofoli, Liberia, Кирилл Ошеров

Организационный взнос для участия во всех активностях фестиваля — 2000 Р по предоплате до 14 мая, 2300 Р — до 14 июня, 2600 Р — до 13 июля, 2900 Р — на месте. Есть платная и бесплатная стоянки.

Фестиваль этнических барабанов и музыки Sun Drums Fest не имеющий аналогов в Центральном регионе России. На этот раз его резиденцией станет удивительное место — Земля «РаДА». Как и прежде, фестиваль Sun Drums Fest 2017 объединит в себе лучших этномузыкантов России, которые выступят с уже известными и новыми программами, а также проведут вдохновляющие мастер-классы. Организаторы обещают ряд интересных сюрпризов для гостей фестиваля Sun Drums Fest 2017. Подробнее о фестивале Sun Drums Fest читайте в нашей афише.

15 июля

Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017

Москва, Коломенское

Билеты 3000 Р

Хэдлайнеры: Wardruna

Фестиваль «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017» пройдет на Дьяковом городище в парке «Коломенское» с 11 утра. Это уникальное мероприятие перенесёт вас в эпоху Средневековой Руси, и вы лично примете участие в военных сражениях между русским князем и конунгом викингов. Специально для гостей «"Битва тысячи мечей. Рагнарек» в Москву приедет известная норвежская музыкальная группа Wardruna. Со сцены прозвучат ее самые популярные хиты, написанные в таких жанрах как нордический фолк-эмбиент. Вся музыка создана по скандинавским мотивам, поэтому позволит еще лучше прочувствовать атмосферу фестиваля «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017». Подробнее о фестивале «Битва тысячи мечей. Рагнарёк 2017» читайте в нашей афише.

18 - 23 июля

Театральный дворик

Улицы Тулы

Программа находится в разработке

Театрализованные, музыкальные, цирковые представления, пантомима, спектакли, кукольные постановки, перфомансы, живая скульптура, цирковое искусство — на улицах Тулы. Подробнее о фестивале «Театральный дворик» читайте в нашей афише.

21−23 июля

Архстояние

Калужская область, Никола-Ленивец

Билет на фестиваль для одного человека: до 10 мая — 2000 Р, до 18 июля — 2500 Р, до 28 июля — 3000 Р. Цена в дни проведения фестиваля 3500 Р.

В этом году фестиваль Архстояние акцентирует внимание на одном из трех качеств, на которых основывается архитектура, а именно, на пользе архитектурного произведения и предлагает художникам и архитекторам представить свое видение минимального Пространства Для Жизни, попытавшись авторским вариантом буквально ответить на вечный вопрос «Как жить?»

21−23 июля

Folk Summer Fest

Калужская область, Тарусский район, берег Оки

Хэдлайнеры: Korpiklaani, Zdob Si Zdub, Нейромонах Феофан

4500 Р на всё время фестиваля

Ежегодный международный фестиваль Folk Summer Fest — событие, объединяющее любителей фолк-музыки и национальных традиций прошлых лет. В 2017 году фестивалю Folk Summer Fest исполнится 5 лет. Юбилейное празднество состоится 21, 22 и 23 июля на новой, специально подготовленной площадке. Как всегда, вас ждут все неотъемлемые компоненты удачной фестивальной поездки — три дня фолка, лета и свободы! Подробнее о фестивале Folk Summer Fest.

29 июля

Europa Plus Live

Москва, стадион «Лужники»

Список участников ещё не определен

Вход свободный

«Европа Плюс Лайф» — ежегодный опен эйр радио «Европа Плюс», который проводится начиная с 2008 года, и в этом году это будет уже 9-ый опен-эйр Европы Плюс. Ведущими традиционно станет группировка диджеев «Бригада У». Нас ждёт многочасовое шоу с лучшими артистами и хитами, фантастический звук и свет. Подробнее о фестивале Europa Plus Live.

29 июля

Пикник «Афиши»

Москва, Коломенское

Хедлайнеры: Kasabian, Foals, «Грибы» и «ГШ»

2200 Р

Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий около 50 000 человек. В разные годы на сцену Пикника выходили группы Blur, Jamiroquai, «Ленинград», MGMT, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Земфира, «Мумий Тролль» и еще более 500 артистов. Подробнее о фестивале Пикник «Афиши».

5−6 августа

О, да! Еда!

Москва, парк Горького

Вход свободный

Пусть фестиваль и не музыкальный, но мы не могли его обойти стороной, ведь каждое упоминание о нём вызывает невероятное волнение в желудке и приятное покалывание в груди от ощущения приближающегося праздника гастрономии. Это открытое пространство с мастер-классами от ведущих специалистов кулинарии, которые будут делиться с вами уникальными рецептами, а результаты их деятельности сможете оценить тут же. Подробнее о фестивале «О, да! Еда!».

11−13 августа

Прогулка по облакам

Рязань, Ореховое озеро

Детям до 7 лет — вход свободный. Билет на 3 дня на одного человека — 2000 Р, детский билет на 3 дня (до 14 лет) — 1000 Р. Парковка оплачивается отдельно.

Настоящий уикэнд для всей семьи — 3 дня лета, полетов, музыки, отдыха, веселья, красочных шоу, вкусной еды и, конечно, возможность дотронуться до неба своими руками! На 60 гектарах — фестиваль аэростатов, мегаватты света, тонны звука, звезды российской сцены, более 25 ресторанов разнообразной и вкусной еды, кинопоказы под открытым небом, вечерние яркие выступления, арт-базар, анимация и многое-многое другое. Подробнее о фестивале «Прогулка по облакам».

11−14 августа