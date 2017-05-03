В III Межрегиональном фестивале народной традиционной культуры «Тульский заиграй» примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек, творческие семейные династии из Тульской области и более чем из двадцати регионов России!

В Тульском кремле раскинутся щедрые ярмарочные ряды мастеров-ремесленников, наполненные традиционными народными, национальными, современными, авторскими и развивающими рукотворными игрушками и изделиями из дерева, глины, текстиля и природных материалов.

На многочисленных игровых площадках, в течение всего фестивального дня, вы станете участниками народных игр, представленных национальными диаспорами и общинами, проживающими в Туле и Тульской области, а также фольклорными ансамблями и клубами русской традиционной воинской культуры из соседних регионов.

Свои тематические площадки, мастер-шоу, интерактивные программы представят «Центр народного творчества», «Историко-культурный центр» и «Центр развития кино» Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». Муниципальные образования тульской области представят выставки любительского декоративно прикладного творчества.

На главной сцене Соборной площади, по доброй традиции, зрители фестиваля познакомятся с художественными особенностями традиционных игрушечных промыслов регионов, представленных самими мастерами, а также увидят выступления лучших вокальных, инструментальных, хореографических и фольклорных ансамблей.

Вы станете участниками мастер-класса по изготовлению 500 кукол «Тульская свадебная парочка», в завершение которого в небо поднимется трёхметровая кукла — символ семейного счастья и благополучия! А символом единения участников и зрителей праздника станет общий орнаментальный хоровод «Вместе тесно, а врозь скучно», под звонкую тульскую гармонь!

III Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры «Тульский заиграй» ждет всех желающих на Соборной площади Тульского кремля!