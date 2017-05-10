В парке «Красная Пресня» состоится очередной семейный музыкальный фестиваль «Kids Rock Fest 2017».

Фестиваль «Kids Rock Fest 2017» — праздник музыки и творчества для всей семьи традиционно приурочен ко Дню Защиты детей.

Фестиваль «Kids Rock Fest 2017» представит сразу три сцены. На сцене «Волшебный Остров» группа «Квартал» отметит 30 лет творчества, также среди хэдлайнеров этого года питерские герои брит-рока «МультFильмы» и блюз-группа «The Crossroadz». В программе, также выступление полуфиналистки шоу «Голос-3» Ольги Олейниковой с хором «Sunny Side Singers», рок-проект «Duck Tales» с песнями из любимых мультиков, и, конечно же, самая семейная группа страны «Приключения Электроников».

Для тех, кто хочет окунуться в историю музыкальной культуры, весь день будет работать сцена «Повсюду Звезды Рок-н-Ролла» с официальными российскими трибьют-проектами AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Guns N'Roses и The Beatles.

На «Репетиционной Базе Продюсерского центра Игоря Сандлера» пройдут с мастер-классы от виртуозных музыкантов и творческие встречи с легендарными рокерами.

В поддержку Года Экологии организаторы Фестиваля «Kids Rock Fest 2017» проведут массовый флешмоб, а для гостей фестиваля всех возрастов будут работать более 40 развлекательных интерактивных зон и арт-мастерских.

Вход свободный. Подробнее.