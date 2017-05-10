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Шокофест

Шокофест

С 19 по 21 мая на территории парка-отеля «Софрино» в Пушкинском районе Московской области состоится фестиваль «Шокофест 2017». «Шокофест 2017» — это три дня, две сцены и море отличной музыки.

Три дня твоей любимой музыки на фестивале «Шокофест 2017» в 30 километрах от Москвы с участием культовых музыкантов: «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», «Оргия Праведников», «План Ломоносова», Нейромонах Феофан, «Обе-Рек», «Проект 3×3», Василий К. & «Интеллигенты», «Собаки Качалова», Asper X, «ТуткактуТ», «завтраккусто», «Джин-Тоник» и многие другие!

А также в программе фестиваля «Шокофест 2017» акустическая и поэтическая сцены, ярмарка, мастер-классы, конные прогулки, рыбалка.

За драйв и веселье на фестивале «Шокофест 2017» отвечают ведущие «Своего Радио».

На территории фестиваля «Шокофест 2017» предусмотрены палаточный лагерь, автокемпинг, для любителей комфорта номера в гостинице, зоны для парковки авто- и мото-транспорта.

На все дни проведения фестиваля «Шокофест 2017» организованы точки питания.

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Где и когда?
Sofrino, парк-отель
Могильцы, Пушкинский район
19 мая 2017, пятница
18:00
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20 мая 2017, суббота
18:00
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21 мая 2017, воскресенье
18:00
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