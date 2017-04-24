Театрализованные, музыкальные, цирковые представления, пантомима, спектакли, кукольные постановки, перфомансы, живая скульптура, цирковое искусство — на улицах Тулы. Театр без границ, под открытым небом, где участником представления может стать любой желающий!

18 июля (вторник)

17.20 — 18.20 Карнавальное шествие (от ул. Каминского к пл. Ленина)

Пл. Ленина

18.20 — 18.40 Открытие IX Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

18.40 — 19−00 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».

19.00 — 19.35 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».

19.40 — 20.20 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».

20.20 — 21.10 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».

21.10 — 21.50 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Клюква».

21.50 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».

21.50 — 22.00 Театр огня «Эра» (Тула) Огненное шоу «Fantasy».

18.40 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.

18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.

Главпочтамт

19.00 — 19.20 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).

19.20 — 19.50 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».

19.50 — 20.25 Театр «Del' ARTЕ» (Санкт-Петербург) Спектакль «Пурре-базелюрре».

20.25 — 20.35 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.

20.35 — 20.40 И. Коржов (Тула) New Magic Show.

20.40 — 21.10 Школа жонглеров ОГО (Санкт-Петербург) Мастер-класс по жонглированию.

21.00 — 22.00 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».

Пушкинский сквер

19.20 — 19.50 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».

19.50 — 20.30 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».

20.30 — 20.35 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».

20.35 — 20.40 Dance group «IRON TRIBE» (Тула) «American Tribal Style».

20.40 — 21.25 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».

21.25 — 21.50 Танцевальный дом BM1 (Тула) Мастер-класс дэнсхолл.

21.50 — 22.00 «Пиромания» (Тула) Танец с огнем.

19 июля (среда)

Главпочтамт

18.00 — 18.45 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «О2».

18.45 — 19.30 Научное А. С. шоу (Санкт-Петербург) Микс № 1.

19.30 — 20.00 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».

20.00 — 20.10 И. Коржов (Тула) New Magic Show.

20.10 — 20.20 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.

20.20 — 21.00 Школа жонглеров ОГО (Санкт-Петербург) Мастер-класс по танцу с обручем.

21.00 — 21.45 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».

21.45 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».

18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.

18.00 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.

Пушкинский сквер

18.00 — 18.50 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».

18.50 — 19.50 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».

19.50 — 20.35 «Золотой театр» (Видное) Спектакль «Волшебный зонт».

20.35 — 21.20 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Клюква».

21.20 — 22.00 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».

ЛикёркаLoft

17.40 — 18.30 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».

18.30 — 19.15 «AteliercuncheoN» (Италия) Спектакль «Souvenir».

19.15 — 20.00 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».

20.00 — 20.35 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Пурре-базелюрре».

20.35 — 21.40 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».

21.40 — 22.00 Театр огня «Эра» (Тула) Огненное шоу «Fantasy».

20 июля (четверг)

Главпочтамт

18.00 — 18.45 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».

18.45 — 19.30 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).

19.30 — 20.15 «Золотой театр» (Видное) Спектакль «Волшебный зонт».

20.15 — 20.50 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Преломление света».

20.50 — 21.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».

21.00 — 21.15 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».

21.15 — 22.00 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Продавец Волшебства».

18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.

Пушкинский сквер

18.15 — 18.30 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».

18.30 — 19.30 Школа жонглеров ОГО (Санкт-Петербург) Мастер-класс по жонглированию.

19.30 — 20.15 Научное А. С. шоу (Санкт-Петербург) Микс № 1.

20.15 — 20.50 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).

20.50 — 21.00 И. Коржов (Тула) New Magic Show.

ЛикёркаLoft

18.00 — 18.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.

18.40 — 19.25 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».

19.25 — 20.10 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».

20.10 — 20.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.

20.40 — 21.00 Танцевальный дом BM1 (Тула) Мастер-класс Дэнсхолл.

21.00 — 22.00 «AteliercuncheoN» (Италия) Спектакль «Souvenir».

18.00 — 22.00 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв).

Памятник Л.Н. Толстому

17.30 — 18.30 Театр-студия «Мюсли» (Тула) Клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли».

18.30 — 19.15 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «О2».

19.15 — 19.50 Тульский театр «Эрмитаж» (Тула) Спектакль «Mama Mia».

19.50 — 20.05 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.

20.05 — 20.50 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Фамилия».

18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.

21 июля (пятница)

Памятник Л.Н. Толстому

18.00 — 18.30 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».

18.30 — 19.10 Научное А. С. шоу (Санкт-Петербург) Микс № 1.

19.10 — 19.50 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».

19.50 — 20.30 Театр Кукол Быстрого Реагирования (ТеКуБыр) (Санкт-Петербург) Спектакль «Приключения двух Антонио».

20.30 — 21.00 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Продавец Волшебства».

21.10 — 22.00 Ансамбль «Лад» (Москва).

ЛикёркаLoft

18.00 — 18.30 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Перфоманс «Чикез ля фрикез».

18.30 — 19.15 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».

19.15 — 20.00 Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).

20.00 — 20.40 «AteliercuncheoN» (Италия) Спектакль «Souvenir».

20.40 — 21.10 Театр Nikoli (Польша) Спектакль «Swinging Charleston».

21.10 — 22.00 Pg project (Санкт-Петербург) Спектакль «Chuma21» 18+.

18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.

18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.

18.00 — 22.00 Кирилл Кукушкин (Санкт-Петербург) ТО «Нос».

Главпочтамт

18.00 — 18.30 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».

18.30 — 19.10 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».

19.10 — 19.50 Театр-студия «Мюсли» (Тула) Клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли».

19.50 — 20.20 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Аюшки, Вай-фаюшки!».

20.20 — 21.00 Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула) Представление «Цирковой фейерверк».

21.00 — 21.40 Уличный театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) Спектакль «Небесная Карусель».

21.40 — 22.00 Шоу-проект «Стихия» (Тула) Спектакль «Альбион»

Пушкинский сквер

18.00 — 18.40 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).

18.40 — 19.20 Asaf'n'Roll (Израиль).

19.20 — 20.00 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.

20.00 — 20.40 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».

20.40 — 21.20 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».

21.20 — 22.00 Asaf'n'Roll (Израиль).

Главпочтамт 2

18.00 — 22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург) Интерактивный аттракцион для взрослых и детей «ЛабеЛинт»

22 июля (суббота)

Соборная

17.00 — 17.30 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Перфоманс «Чикез ля фрикез».

17.30 — 18.10 Театр Nikoli (Польша) Спектакль «Swinging Charleston».

18.10 — 18.50 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).

18.50 — 19.30 Ансамбль «Лад» (Москва).

19.30 — 20.15 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».

20.15 — 20.50 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».

20.50 — 21.00 Т. О. Индрик (Тула) «Водевиль».

21.00 — 22.00 Asaf'n'Roll (Израиль).

18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.

18.00 — 22.00 Кирилл Кукушкин (Санкт-Петербург) ТО «Нос».

Забавная карусель

17.00 — 17.40 Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула) Представление «Цирковой фейерверк».

17.40 — 18.10 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».

18.10 — 18.50 Театр Кукол Быстрого Реагирования (ТеКуБыр) (Санкт-Петербург) Спектакль «Приключения двух Антонио».

18.50 — 19−40 Научное А. С. шоу (Санкт-Петербург) Микс № 1.

19.40 — 19.50 Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула) «Игра».

19.50 — 20.05 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.

20.05 — 20.40 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Паяц».

20.40 — 21.30 Театр-студия «Самоделкин» (Тула) Спектакль «Приключения Белоснежки и гнома».

Экстрим

17.00 — 17.40 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».

17.40 — 18.40 Asaf'n'Roll (Израиль).

18.40 — 19.25 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Клюква».

19.25 — 20.10 Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург) Спектакль «Сказки наизнанку» 12+.

20.10 — 20.50 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).

20.50 — 21.20 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».

Звуки F

17.20 — 18.00 Независимая Клоунада ДОЖ (Москва) «ЧЕМОДАНА show».

18.00 — 18.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.

18.40 — 18.50 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».

18.50 — 19.00 Dance group «IRON TRIBE» (Тула) American Tribal Style.

19.00 — 19.10 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance»

19.10 — 19.30 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).

19.30 — 19.50 Струнный квартет El Classic (Тула).

19.50 — 20.20 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула) спектакль «ЧАПЛИНшоу».

20.20 — 21.00 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».

21.00 — 21.40 Уличный театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) Спектакль «Небесная Карусель».

Ударная

17.00 — 17.40 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).

17.40 — 19.40 «Frame fam» (Тула) Танцевальный батл.

19.40 — 20.20 Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).

20.20 — 21.00 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».

Турандот

17.00 — 17.45 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».

17.45 — 18.25 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».

18.25 — 19.05 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».

19.05 — 19.40 «Freak fabrik» (Москва) Спектакль «Ловец слов».

19.40 — 20.10 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Преломление света».

20.10 — 20.40 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Перфоманс «Чикез ля фрикез».

20.40 — 21.30 Тульский театр «Эрмитаж» (Тула) Спектакль «Mama Mia».

18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.

ЛабеЛинт

17.00 — 21.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург) Интерактивный аттракцион для взрослых и детей «ЛабеЛинт».

Фотосушка

18.00 — 22.00 Фестивальная Фотосушка.

Ликерка лофт

22.30 Pg project (Санкт-Петербург) Спектакль «Chuma21» 18+

23 июля (воскресенье)

Главная сцена

16.00 — 16.50 Независимая Клоунада ДОЖ (Москва) Интерактивная программа «Веселое время».

16.50 — 17.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.

17.40 — 18.20 Кавер-группа «Jazzophrenia» (Тула).

18.20 — 18.50 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).

18.50 — 19.50 Red Elvises (США).

19.50 — 20.30 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).

20.30 — 21.40 Ансамбль «Parnas» (Рязань).

21.40 — 21.50 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).

21.50 — 22.00 Закрытие IX Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

Горячая бетонка

16.00 — 16.35 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».

16.35 — 17.20 Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург) Спектакль «Сказки наизнанку» 12+

17.20 — 17.50 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».

17.50 — 18.35 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».

18.35 — 19.25 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».

19.25 — 20.05 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Преломление света».

20.05 — 20.15 Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула) «Игра».

20.15 — 21.00 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).

18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.

18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.

Экстрим

16.00 — 16.40 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).

16.40 — 17.20 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».

17.20 — 18.00 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Shikoba».

18.00 — 18.35 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Пурре-базелюрре».

18.35 — 19.15 Уличный театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) Спектакль «Небесная Карусель».

19.15 — 19.25 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».

19.25 — 19.35 Dance group «IRON TRIBE» (Тула) American Tribal Style.

19.35 — 20.15 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».

20.15 — 20.25 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».

20.25 — 20.35 И. Коржов (Тула) New Magic Show.

20.45 — 20.55 Шоу-проект «Brio» (Тула) Огненно-акробатическое шоу «Circus».

21.00 — 21.10 «Пиромания» (Тула) Огненно-пиротехническое шоу «Пиромания»

21.25 — 21.45 Театр огня «Эра» (Тула) Огненное шоу «Fantasy»

Забавная карусель

16.00 — 16.50 Научное А. С. шоу (Санкт-Петербург) Микс № 1.

16.50 — 17.20 Театр Nikoli (Польша) Спектакль «Swinging Charleston».

17.20 — 17.50 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Интерактивное шествие «Чудики».

17.50 — 18.20 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула) спектакль «ЧАПЛИНшоу».

18.20 — 19.05 Театр Кукол Быстрого Реагирования (ТеКуБыр) (Санкт-Петербург) Спектакль «Приключения двух Антонио».

19.05 — 20.00 Тульский театр «Эрмитаж» (Тула) Спектакль «Mama Mia».

20.00 — 20.15 Т. О. Индрик (Тула) «Водевиль».

20.15 — 21.00 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.

18.00 — 22.00 Кирилл Кукушкин (Санкт-Петербург) ТО «Нос».

ЛабеЛинт

16.00 — 20.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург) Интерактивный аттракцион для взрослых и детей «ЛабеЛинт».

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