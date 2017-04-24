Театральный дворик
Театрализованные, музыкальные, цирковые представления, пантомима, спектакли, кукольные постановки, перфомансы, живая скульптура, цирковое искусство — на улицах Тулы. Театр без границ, под открытым небом, где участником представления может стать любой желающий!
18 июля (вторник)
17.20 — 18.20 Карнавальное шествие (от ул. Каминского к пл. Ленина)
Пл. Ленина
18.20 — 18.40 Открытие IX Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
18.40 — 19−00 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».
19.00 — 19.35 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».
19.40 — 20.20 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».
20.20 — 21.10 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».
21.10 — 21.50 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Клюква».
21.50 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».
21.50 — 22.00 Театр огня «Эра» (Тула) Огненное шоу «Fantasy».
18.40 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.
18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.
Главпочтамт
19.00 — 19.20 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).
19.20 — 19.50 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».
19.50 — 20.25 Театр «Del' ARTЕ» (Санкт-Петербург) Спектакль «Пурре-базелюрре».
20.25 — 20.35 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.
20.35 — 20.40 И. Коржов (Тула) New Magic Show.
20.40 — 21.10 Школа жонглеров ОГО (Санкт-Петербург) Мастер-класс по жонглированию.
21.00 — 22.00 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».
Пушкинский сквер
19.20 — 19.50 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».
19.50 — 20.30 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».
20.30 — 20.35 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».
20.35 — 20.40 Dance group «IRON TRIBE» (Тула) «American Tribal Style».
20.40 — 21.25 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».
21.25 — 21.50 Танцевальный дом BM1 (Тула) Мастер-класс дэнсхолл.
21.50 — 22.00 «Пиромания» (Тула) Танец с огнем.
19 июля (среда)
Главпочтамт
18.00 — 18.45 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «О2».
18.45 — 19.30
19.30 — 20.00 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».
20.00 — 20.10 И. Коржов (Тула) New Magic Show.
20.10 — 20.20 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.
20.20 — 21.00 Школа жонглеров ОГО (Санкт-Петербург) Мастер-класс по танцу с обручем.
21.00 — 21.45 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».
21.45 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».
18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.
18.00 — 22.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.
Пушкинский сквер
18.00 — 18.50 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».
18.50 — 19.50 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».
19.50 — 20.35 «Золотой театр» (Видное) Спектакль «Волшебный зонт».
20.35 — 21.20 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Клюква».
21.20 — 22.00 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».
ЛикёркаLoft
17.40 — 18.30 Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания) «Vertical».
18.30 — 19.15 «AteliercuncheoN» (Италия) Спектакль «Souvenir».
19.15 — 20.00 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».
20.00 — 20.35 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Пурре-базелюрре».
20.35 — 21.40 «Silence teatro» (Италия) Спектакль «Foreign Voices».
21.40 — 22.00 Театр огня «Эра» (Тула) Огненное шоу «Fantasy».
20 июля (четверг)
Главпочтамт
18.00 — 18.45 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».
18.45 — 19.30 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).
19.30 — 20.15 «Золотой театр» (Видное) Спектакль «Волшебный зонт».
20.15 — 20.50 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Преломление света».
20.50 — 21.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».
21.00 — 21.15 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».
21.15 — 22.00 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Продавец Волшебства».
18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.
Пушкинский сквер
18.15 — 18.30 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».
18.30 — 19.30 Школа жонглеров ОГО (Санкт-Петербург) Мастер-класс по жонглированию.
19.30 — 20.15
20.15 — 20.50 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).
20.50 — 21.00 И. Коржов (Тула) New Magic Show.
ЛикёркаLoft
18.00 — 18.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.
18.40 — 19.25 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».
19.25 — 20.10 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».
20.10 — 20.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.
20.40 — 21.00 Танцевальный дом BM1 (Тула) Мастер-класс Дэнсхолл.
21.00 — 22.00 «AteliercuncheoN» (Италия) Спектакль «Souvenir».
18.00 — 22.00 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв).
Памятник Л.Н. Толстому
17.30 — 18.30 Театр-студия «Мюсли» (Тула) Клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли».
18.30 — 19.15 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «О2».
19.15 — 19.50 Тульский театр «Эрмитаж» (Тула) Спектакль «Mama Mia».
19.50 — 20.05 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.
20.05 — 20.50 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Фамилия».
18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.
21 июля (пятница)
Памятник Л.Н. Толстому
18.00 — 18.30 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».
18.30 — 19.10
19.10 — 19.50 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».
19.50 — 20.30 Театр Кукол Быстрого Реагирования (ТеКуБыр) (Санкт-Петербург) Спектакль «Приключения двух Антонио».
20.30 — 21.00 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Продавец Волшебства».
21.10 — 22.00 Ансамбль «Лад» (Москва).
ЛикёркаLoft
18.00 — 18.30 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Перфоманс «Чикез ля фрикез».
18.30 — 19.15 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».
19.15 — 20.00 Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).
20.00 — 20.40 «AteliercuncheoN» (Италия) Спектакль «Souvenir».
20.40 — 21.10 Театр Nikoli (Польша) Спектакль «Swinging Charleston».
21.10 — 22.00 Pg project (Санкт-Петербург) Спектакль «Chuma21» 18+.
18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.
18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.
18.00 — 22.00 Кирилл Кукушкин (Санкт-Петербург) ТО «Нос».
Главпочтамт
18.00 — 18.30 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».
18.30 — 19.10 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».
19.10 — 19.50 Театр-студия «Мюсли» (Тула) Клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли».
19.50 — 20.20 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Аюшки, Вай-фаюшки!».
20.20 — 21.00 Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула) Представление «Цирковой фейерверк».
21.00 — 21.40 Уличный театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) Спектакль «Небесная Карусель».
21.40 — 22.00 Шоу-проект «Стихия» (Тула) Спектакль «Альбион»
Пушкинский сквер
18.00 — 18.40 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).
18.40 — 19.20 Asaf'n'Roll (Израиль).
19.20 — 20.00 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.
20.00 — 20.40 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».
20.40 — 21.20 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».
21.20 — 22.00 Asaf'n'Roll (Израиль).
Главпочтамт 2
18.00 — 22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург) Интерактивный аттракцион для взрослых и детей «ЛабеЛинт»
22 июля (суббота)
Соборная
17.00 — 17.30 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Перфоманс «Чикез ля фрикез».
17.30 — 18.10 Театр Nikoli (Польша) Спектакль «Swinging Charleston».
18.10 — 18.50 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).
18.50 — 19.30 Ансамбль «Лад» (Москва).
19.30 — 20.15 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».
20.15 — 20.50 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».
20.50 — 21.00
21.00 — 22.00 Asaf'n'Roll (Израиль).
18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.
18.00 — 22.00 Кирилл Кукушкин (Санкт-Петербург) ТО «Нос».
Забавная карусель
17.00 — 17.40 Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула) Представление «Цирковой фейерверк».
17.40 — 18.10 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».
18.10 — 18.50 Театр Кукол Быстрого Реагирования (ТеКуБыр) (Санкт-Петербург) Спектакль «Приключения двух Антонио».
18.50 — 19−40
19.40 — 19.50 Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула) «Игра».
19.50 — 20.05 «Четыре Куба» (Казань) Цирк марионеток.
20.05 — 20.40 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Паяц».
20.40 — 21.30 Театр-студия «Самоделкин» (Тула) Спектакль «Приключения Белоснежки и гнома».
Экстрим
17.00 — 17.40 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».
17.40 — 18.40 Asaf'n'Roll (Израиль).
18.40 — 19.25 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Клюква».
19.25 — 20.10 Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург) Спектакль «Сказки наизнанку» 12+.
20.10 — 20.50 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).
20.50 — 21.20 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».
Звуки F
17.20 — 18.00 Независимая Клоунада ДОЖ (Москва) «ЧЕМОДАНА show».
18.00 — 18.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.
18.40 — 18.50 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) «Пробуждение».
18.50 — 19.00 Dance group «IRON TRIBE» (Тула) American Tribal Style.
19.00 — 19.10 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance»
19.10 — 19.30 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).
19.30 — 19.50 Струнный квартет El Classic (Тула).
19.50 — 20.20 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула) спектакль «ЧАПЛИНшоу».
20.20 — 21.00 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».
21.00 — 21.40 Уличный театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) Спектакль «Небесная Карусель».
Ударная
17.00 — 17.40 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).
17.40 — 19.40 «Frame fam» (Тула) Танцевальный батл.
19.40 — 20.20 Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).
20.20 — 21.00 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».
Турандот
17.00 — 17.45 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».
17.45 — 18.25 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) Спектакль «Карнавал Солнца и Луны».
18.25 — 19.05 Jay Toor (Германия) «Holiday on Delay».
19.05 — 19.40 «Freak fabrik» (Москва) Спектакль «Ловец слов».
19.40 — 20.10 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Преломление света».
20.10 — 20.40 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Перфоманс «Чикез ля фрикез».
20.40 — 21.30 Тульский театр «Эрмитаж» (Тула) Спектакль «Mama Mia».
18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.
ЛабеЛинт
17.00 — 21.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург) Интерактивный аттракцион для взрослых и детей «ЛабеЛинт».
Фотосушка
18.00 — 22.00 Фестивальная Фотосушка.
Ликерка лофт
22.30 Pg project (Санкт-Петербург) Спектакль «Chuma21» 18+
23 июля (воскресенье)
Главная сцена
16.00 — 16.50 Независимая Клоунада ДОЖ (Москва) Интерактивная программа «Веселое время».
16.50 — 17.40 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.
17.40 — 18.20 Кавер-группа «Jazzophrenia» (Тула).
18.20 — 18.50 Фолк-проект «LaVerden» и «Гильдия клинков» (Тула).
18.50 — 19.50 Red Elvises (США).
19.50 — 20.30 Шоу барабанщиков «44 Drums» (Архангельск).
20.30 — 21.40 Ансамбль «Parnas» (Рязань).
21.40 — 21.50 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).
21.50 — 22.00 Закрытие IX Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
Горячая бетонка
16.00 — 16.35 Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) Спектакль «Люди и птицы».
16.35 — 17.20 Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург) Спектакль «Сказки наизнанку» 12+
17.20 — 17.50 «Веселые великаны» (Беларусь, Могилёв) Спектакль «Волшебные сны Кики».
17.50 — 18.35 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск) Спектакль «Теплые танцы».
18.35 — 19.25 Театр танца «Альтана» (Беларусь, Минск) «Соединения».
19.25 — 20.05 Бесlim f (театр)/Беспредел театр (Санкт-Петербург) Спектакль «Преломление света».
20.05 — 20.15 Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула) «Игра».
20.15 — 21.00 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).
18.00 — 22.00 Непредсказуемый предсказатель.
18.00 — 22.00 Тольяттинский Уличный Театр «Барселона» (Тольятти) Парк живых скульптур.
Экстрим
16.00 — 16.40 Шоу барабанщиков «Drum Time» (Санкт-Петербург).
16.40 — 17.20 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».
17.20 — 18.00 Театр «De Bufo» (Уфа) Спектакль «Shikoba».
18.00 — 18.35 Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург) Спектакль «Пурре-базелюрре».
18.35 — 19.15 Уличный театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) Спектакль «Небесная Карусель».
19.15 — 19.25 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».
19.25 — 19.35 Dance group «IRON TRIBE» (Тула) American Tribal Style.
19.35 — 20.15 Rara Woulib (Франция) Спектакль «Bann a Pye».
20.15 — 20.25 Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула) «BohoDance».
20.25 — 20.35 И. Коржов (Тула) New Magic Show.
20.45 — 20.55 Шоу-проект «Brio» (Тула) Огненно-акробатическое шоу «Circus».
21.00 — 21.10 «Пиромания» (Тула) Огненно-пиротехническое шоу «Пиромания»
21.25 — 21.45 Театр огня «Эра» (Тула) Огненное шоу «Fantasy»
Забавная карусель
16.00 — 16.50
16.50 — 17.20 Театр Nikoli (Польша) Спектакль «Swinging Charleston».
17.20 — 17.50 Независимый театр «Пластилиновый дождь» (Самара) Интерактивное шествие «Чудики».
17.50 — 18.20 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула) спектакль «ЧАПЛИНшоу».
18.20 — 19.05 Театр Кукол Быстрого Реагирования (ТеКуБыр) (Санкт-Петербург) Спектакль «Приключения двух Антонио».
19.05 — 20.00 Тульский театр «Эрмитаж» (Тула) Спектакль «Mama Mia».
20.00 — 20.15
20.15 — 21.00 Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-Петербург) Музыкальный перформанс.
18.00 — 22.00 Кирилл Кукушкин (Санкт-Петербург) ТО «Нос».
ЛабеЛинт
16.00 — 20.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург) Интерактивный аттракцион для взрослых и детей «ЛабеЛинт».