В Туле на аэродроме Клоково состоится IX ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей.

Вновь в тульское небо поднимутся модели самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями под управлением единственного в России Авиационного спортивного клуба «РусДжет». Выступление клуба в 2016 году поразило тульскую публику профессионализмом и мастерством управления моделями. Авиамодельная пилотажная группа «Русь» также вновь порадует любителей авиации групповым пилотажем на моделях самолетов L-39C «ALBATROS». Управление моделями осуществляется по системе FPV — First Person View (сокр. FPV) — вид от первого лица. Вновь среди участников летной программы любимец тульской публики, «Маэстро пилотажа», участник многих телешоу Павел Белов.

Все желающие принять участие в качестве пилотов, должны оставить заявку на сайте www.nashehobby.ru. Общий сбор назначен 24 июня — мероприятие не публичное.

25 июня в состоится авиашоу — показательные выступления лучших авиамоделистов страны. Торжественное открытие — в 11.00. Фото- и видеосъемка не запрещены и, напротив, всячески приветствуются.

Фестиваль «Тульские крылья» способствует популяризации технических специальностей через демонстрацию достижений авиационно-космической отрасли, возрождению в молодёжной среде престижа авиационных профессий — лётчик-космонавт, лётчик-испытатель, конструктор, пропаганде авиационно-технических видов спорта и технического моделирования среди туляков, особенно у детей и молодежи города Тулы.

Программа фестиваля дорабатывается, следите за новостями.

Фотоотчёт с «Тульских крыльев 2016».