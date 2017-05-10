Музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ», который недавно с размахом отметил свой 20-летний юбилей, передал юбилейную эстафету главному музыкальному событию отечественного шоу-бизнеса — «Премии МУЗ-ТВ», которая в 2017 пройдет в пятнадцатый раз.

«Премия МУЗ-ТВ 2017» объединит в себе все самое лучшее в музыкальнои? индустрии: эксклюзивные сценические образы, современные декорации и уникальные номера, претендуя на звание Russian Grammy.

Режиссером-постановщиком «Премии МУЗ-ТВ 2017» вновь станет один из наиболее востребованных режиссеров последних лет — Василий Бархатов. В частности, он знаком публике по работе над «Премией МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего».

Среди участников и гостей Премии заявлены: Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев, A’Studio, Егор Крид, Нюша, «Серебро», Полина Гагарина.

Ведущими юбилейной Премии МУЗ-ТВ станут Ксения Собчак, Максим Галкин, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.

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