Фестивалем «Былина» Куликово поле открывает новый туристический сезон. Он традиционно проходит в селе Монастырщино и приурочен к Международному дню музеев и акции «Ночь музеев».

19 мая

11.00 Заезд гостей и участников фестиваля. Размещение в палаточном лагере

22.00 Факельное шествие к Могиле неизвестного солдата

22.20 Митинг. Реквием-концерт

20 мая

8.30 Богослужение в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино

10.00 — 16.00 В храме Рождества Пресвятой Богородицы можно взять землю Куликова поля в память о посещении мемориала

11.00 — 11.20 Торжественное открытие фестиваля. Приветствие участников, объявление программы фестиваля, старт игры-приключения «Щит предков»

11.00 — 15.00 Конкурс «Травень»: выступления участников

12.00 — 14.00 Викторина «Дорога к роднику» у слияния Дона и Непрядвы

14.30 Флешмоб: одновременно запускаем воздушных змеев

15.00 Подведение итогов, награждение участников конкурса «Травень»

Игра-приключение «Щит предков»

11.00 Старт игры

10.00 — 12.00 Выдача маршрутных листов игры в Центре приема посетителей. Консультации по выполнению заданий

13.00 — 16.00 Выдача призов «Щит предков»

Интерактивные площадки на фестивале

Все площадки будут работать с 11.00 до 16.00.

«Смакуха»: блины на пеньках, одуванчиковое варенье и уха.

Приглашаем всех испечь блины на пеньках. Собственноручно приготовленную сдобу можно будет тут же отведать, запивая фирменным травяным чаем «Куликово поле», «Донской» и «Купеческий».

На «Смакухе» все дружно собираем одуванчики, готовим варенье и дегустируем. Командам предлагается поучаствовать в конкурсе на лучшую уху: наловил рыбы в Непрядве, сварил авторскую похлебку из предложенных продуктов, получил оценку от жюри и подарок.

«Богатырская застава»: воинское многоборье, фото в доспехах, средневековая каллиграфия и ткачество

В воинском лагере приглашаем пометать копья-сулицы и пострелять из лука, испытать силу меча, копья и сразиться на спортивных мечах. Здесь можно сфотографироваться в доспехах, поучаствовать в мастер-классе по средневековой каллиграфии, освоить средневековые инструменты для ткачества.

«Лукоморье»: братья наши меньшие.

Это зона общения с исполинами степей — лошадьми, можно покормить их и покататься верхом. Как и каждый год, делаем домики для скворцов. А все вместе — богатырского коня из хвороста и соломы.

«Кижский двор»: уникальные музыкальные инструменты, старинные игры и азы прядения.

Почетный гость фестиваля — фольклорно-этнографический ансамбль музея-заповедника «Кижи». Нас ждет знакомство с традиционными музыкальными инструментами кантеле и йоухикко. Слушаем звучание, играем, пробуем сделать инструменты самостоятельно. Также в программе — старинные карельские и заонежские игры, танцуем кадриль и любимые в Кижах танцы 1930-х годов. В перерывах — о практичном: учимся прясть шерстяные нити.

«Поляна мастеров»: мастер-классы от народных умельцев.

Изготовление традиционной куклы «Троица», символа фестиваля — одуванчика и многое другое.

«Городки»: мастерим и играем.

Традиционная русская игра городки — от создания до обучения. Мастер-класс по изготовлению биты и фигур, индивидуальные тренировки.

Что посетить в день праздника?

С 10.00 до 19.00 в селе Монастырщино можно совершить экскурсию по территории мемориала и подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы. Неподалеку — на Конном дворе — всех ждут на экскурсию по конюшне, здесь также можно покататься верхом в манеже и на плацу.

Всего в десяти минутах езды от села Монастырщино зрители и участники праздника могут посетить новый музейный комплекс «Куликово поле» и новую экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».