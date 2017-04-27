Выбираем еду с доставкой
Обзор тульских служб доставки еды.
В высоком темпе современной жизни многие охотно пользуются возможностью не тратить время на приготовление еды, а заказать её на дом и в офис. А кто-то просто очень любит полакомиться суши, пиццей, лапшой и другими блюдами кухонь разных стран, которые сегодня предлагают разнообразные службы доставки. Вот несколько таких заведений.
Карл Маркс, бургерная
Бургерная «Карл Маркс» — это заведение нового формата в Туле. Здесь ломают стереотипы о том, что бургеры — это фастфуд из не очень полезных заготовок.
В «Карл Маркс» всё иначе! Здесь готовят правильные бургеры из свежих продуктов, это уже домашняя еда.
Каждый ингредиент в этом заведении готовится на собственной кухне. Свежайшие и ароматные булочки выпекаются ежедневно, мраморная говядина, рыба, свинина и мясо птицы заказывается у известных поставщиков, и котлеты или филе из них готовятся уже на месте. И, конечно, здесь следят за свежестью овощей, которые придают свежесть и вкус каждому бургеру или салату.
Приготовление вашего заказа займёт 10−20 минут (иногда чуть больше. например, в пятницу вчером или в субботу) — всё готовится для вас, никаких заготовок! Такой бургер останется вкусным даже когда остынет.
Кроме разнообразных бургеров из мяса, рыбы и птицы, вы можете заказать в «Карл Маркс» салаты, куриные крылышки, горячую варёную кукурузу, картошку, креветки и сырные батончики. К любому блюду вам предложат на выбор 8 соусов — есть из чего выбрать! Ну, а фирменные лимонады «Карл Маркс» не оставят равнодушными никого.
«Карл Маркс» — это одна из первых в Туле служб доставки бургеров!
Ваш заказ быстро доставит курьер домой или в офис. Доставка по Туле бесплатная при заказе от 500 рублей.
Оцените огромное разнообразие вкусов из фермерских продуктов и отборного мяса на булочке собственного производства.
Бургеры «Карл Маркс» — это не фастфуд! Вкусно по-домашнему.
Тула, Ленина проспект, 30 (2 этаж)
8 (4872) 38-48-68
ИП Жук П.И.
ОГРНИП: 315715400014292
Sushi-Neko, суши-кофе-бар
Уютный суши-бар Sushi-Neko приглашает к себе в гости попробовать вкуснейшие роллы или заказать их с доставкой.
Это заведение гордится своим шеф-поваром, который учился у японского гуру и уже 10 лет работает и развивает свои навыки в японской кухне.
Он создал своё авторское меню в Sushi-Neko, разместив в нём как традиционные, привычные роллы, так и свои разработки.
Для каждого блюда здесь используются свежие продукты, а рыбу привозят охлаждённой. Роллы готовят только из настоящего японского риса.
Вы можете быть спокойны в том, что ваш заказ делается с соблюдением всех санитарных норм, и даже можете сами наблюдать за его приготовлением на открытой кухне этого суши-бара.
В Sushi-Neko можно не только заказывать блюда с доставкой, но и прийти и провести обед или вечер за столиком, в уютном зале. Ваш заказ красиво сервируют, и подарят вам не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение.
Кроме роллов, лапши, салатов и мясных закусок, в Sushi-Neko есть специальное кофейное меню. Заходите сюда выпить горячего, ароматного и очень вкусного кофе!
Заказы с доставкой принимаются с 10:00 до 21:30.
При заказе на сумму от 500 рублей — доставка бесплатная.
Тула, ул. Фрунзе, 24, 1 этаж
8 (4872) 52-77-22
ИП Снейбис Артурс
ОГРН: 317715400012997
ZUSHI BOX, японский ресторан
ZUSHI BOX приглашает к себе всех любителей японской кухни. Насладитесь свежайшими и отменными блюдами в этом кафе или закажите свои любимые роллы и суши с доставкой на дом или в офис.
Весь цикл приготовления любого заказа тщательно отслеживается.
- Гостей в ZUSHIBOX много, но каждый единственен! Здесь искренне рады каждому Заказчику и Гостю.
- В ZUSHIBOX используются современные технологии приготовления блюд, технологии которые базируются на классических, культурных, исторически сложенных рецептах.
- ZUSHIBOX — только здоровая пища. Здесь не используются консерванты и вредные для организма человека ингредиенты.
- Коллектив ZUSHIBOX молод, амбициозен и дружелюбен.
- ZUSHIBOX — всегда лучшие суши на море и на суше.
- Фирменные роллы;
- Классические роллы;
- Горячие роллы;
- Биг-роллы;
- Суши-сеты;
- Салаты и овощи в панировке;
- Лапша-WOK;
- Шашлычки;
- Напитки.
Соберите лапшу-WOK сами, как конструктор! Выбирайте любимый вид лапши или рис, наполнитель и соусы и наслаждайтесь блюдом, сделанным на ваш личный вкус!
Именинникам ZUSHI BOX дарит праздничную скидку на заказ — 15%.
Акция «Счастливые часы». При оформлении заказа с 10:00 до 12:00 ZUSHI BOX дарит вам
дополнительный вкусный ролл.
Доставка бесплатная при заказе от 480 рублей. Уточняйте у оператора зону бесплатной доставки.
Тула, Советская, 47, 4 этаж, (ТРЦ «Гостиный Двор»)
8 (4872) 25-22-92
Телефон для заказа: 8−800−333−41−33
8−800−333−41−33
ООО «Фанни Кафе Тула»
Тула, ул. Пролетарская, 22А
ОГРН: 1107154022161
Самурай, суши-бар
ОТМЕННЫЙ ВКУС, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
«Мы не берем фото из интернета, мы не заманиваем вас мега-скидками и промо-акциями… Мы просто уже более 6 лет честно и качественно выполняем свою работу, поэтому нам доверяют. Приходите оценить, и вам все будет понятно без слов!» — так говорят в суши-баре «Самурай».
Никаких заготовок — готовят только
с момента заказа.
В японской кухне не бывает мелочей. В «Самурае» используются только самые свежие, сертифицированные и экологически чистые продукты.
«Настоящие ценители японской кухни знают, что суши или роллы, простоявшие 20 минут в холодильнике, НЕЛЬЗЯ подавать на стол!» В суши-баре «Самурай» Вы попробуете настоящий вкус свежайших японских блюд!
ЦЕНА/КАЧЕСТВО
Суши и роллы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО весят столько, сколько указано в меню!
«Мы не создаём видимость количества за счет мелко нарезанных кусочков».
Ролл Филадельфия — 270 рублей, роллы Калифорния Хит — 250 рублей! Ассорти-сеты реально экономят Вам до 20%! Сытные бизнес-ланчи — 320 рублей.
ПИЦЦА ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО ШЕФА
С недавнего времени суши-бар «Самурай» радует своих клиентов вкуснейшей пиццей! Специально приглашенный повар из Италии раскрыл тайны её приготовления!
- уникальная рецептура теста,
- качественные ингредиенты,
- соблюдение технологии приготовления. Настоящий вкус Италии!
НОВЫЙ БОЛЬШОЙ СУШИ-БАР В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
- просторный зал;
- уютная летняя веранда;
- настоящее разливное японское пиво;
- сохранение стандартов приготовления!
БЫСТРАЯ И БЕРЕЖНАЯ ДОСТАВКА
«Суши и роллы — очень нежные блюда, требующие для сохранения вкуса и качества тщательного выдерживания температурного режима».
Выгодное расположение суши-баров «Самурай» в разных частях города позволяет доставлять заказ максимально быстро!
Каждый заказ тщательно упаковывается и доставляется в специальных термосумках. Горячие блюда Вы получаете горячими, а все суши и роллы — той оптимальной температуры, которая требуется для сохранения первозданной свежести и полезных качеств продуктов!
Доставка по Туле бесплатная при заказе от 450 руб. Для отдалённых районов — от 650 руб.
Тула, Красноармейский проспект, 14 (КРК Казанова)
8 (4872) 70-22-82
Тула, Демидовская, 119, 1 этаж (Заречье)
8 (4872) 34-43-72
Тула, Калужское шоссе, 2, 1 этаж (ТЦ Южный)
8 (4872) 79-02-77
ИП Питьков Н.В.
ОГРН: 309715402100152
Мане суши, служба доставки
Служба доставки «Мане суши» специализируется на приготовлении разнообразных японских блюд и доставке их домой, в офис или даже на пикник в черте города. Заказы принимаются по телефону, а выбрать любимые роллы или салаты можно в группе ВКонтакте.
Оплатить заказ вы можете как наличными курьеру, так и банковской картой. При заказе просто сообщите, какой способ оплаты вам удобнее.
С компанией «Мане суши» вы получите не только вкусный, но и разнообразный ланч, обед или ужин. Каждое блюдо повара готовят с душой и на совесть!
- Классические роллы
- Роллы Футомаки;
- Роллы Уромаки;
- Вегетарианские роллы;
- Запечённые и темпурные роллы;
- Томаго роллы;
- Нигири;
- Суши-сеты;
- Тортильи;
- Закуски;
- Салаты;
- Японские супы.
«Мане суши» постоянно проводят различные акции, которые позволят вам сэкономить!
Акция «Счастливые часы».
При заказе с 12:00 до 18:00 — скидка на всё меню 20%.
Акция «Ночь поедателей суши».
При заказе с 21:00 до 24:00 —
скидка 25% на всё меню.
Заказы принимаются с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:45, а в пятницу и субботу с 11:00 до 24:00.
Бесплатная доставка при заказе от 450 руб. Если заказ на меньшую сумму — не нужно полностью оплачивать доставку — просто доплатить разницу до 450 рублей.
Тула, Хлебная площадь, 8 к8 (ТЦ «Пирамида»)
ИП Шулакова О.В.
ОГРН: 315715400067061
Море суши, кафе и служба доставки
Кафе «Море суши» предлагает своим гостям и заказчикам огромный выбор роллов на любой вкус, а также лапшу, салаты и супы, горячие закуски и десерты. А ещё здесь можно заказать пиццу.
Чтобы любимое лакомство обходилось вам дешевле, кафе ввело карту привилегий. Получить её просто: три заказа, сделанные в разные дни с одного мобильного номера — и карта ваша! С ней вы сможете участвовать во всех бонусных акциях «Море суши».
Например, вы сможете приобрести «Ролл дня» по фиксированной цене, с 30% скидкой*. Этим предложением можно воспользоваться, заказав порцию роллов из обычного меню.
Бонусная карта дает клиенту и другие привилегии:
- Бесплатную доставку по городу при заказе от 300 рублей, по пригороду — от 700 рублей;
- Скидку 30% в ваш день рождения (действует за три дня до и за три дня после вашего праздника);
- 20% скидку в день рождения двоих ваших близких.
Желающие могут активировать свою карту и получить дополнительную привилегию — на активированную карту поступают начисления (баллы) на сумму, равную 10% от суммы сделанного заказа (при заказе от 500 рублей).
Вы сможете оплачивать до 40% от стоимости заказа накопленными баллами. Удобно? Не то слово!
А ещё в этом кафе действует акция «Умный офис- сытый офис»: закажите завтрашний обед в офис сегодня и получите скидку на заказ 15%. Вкусный и сытный обед от «Море Суши» поможет скрасить трудовые будни!
Вам очень срочно нужны роллы? Закажите в «Море суши» специальный сет «33 минуты», и его доставят вам за 33 минуты! Состав сета можно посмотреть здесь, а стоит он 790 рублей.
Каждую неделю «Море суши» запускает новые конкурсы и сюрпризы. Следите за новостями в соцсетях, пользуйтесь акциями и бонусами!
«Море суши» славится не только большим выбором и быстрой доставкой. Банкетный зал в РК «Этажи» — прекрасное место для Вашего праздника — свадьбы, дня рождения, корпоратива, выпускного, юбилея и других знаменательных дат.
Вам не хватает ярких вкусов? Тогда акция «Добавь вкуса» — для вас.
Добавь вкуса в любой ролл, сделав его еще больше и вкуснее!
«Море суши» стало ближе! Открылось второе кафе на проспекте Ленина.
Заберите свой заказ самостоятельно и получите 10% скидку.
Также при самовывозе можно забрать с собой и свежеприготовленный кофе — со скидкой 20%!
Ты хочешь одну пиццу, а твой друг другую? Но целой на каждого много? Есть решение!
В «Море суши» можно заказать пиццу на две половинки. Попробуй двойной вкус!
Тула, ул. Чапаева, 34 а (ресторанный комплекс «Этажи»)
Бронирование столиков 8 (4872) 70-17-70
Тула, проспект Ленина, 52а
Бронирование столиков 8 (4872) 31-28-36
Заказы на доставку принимаются с 11:00 до 22:30 по телефонам:
8 (910) 557-55-75,