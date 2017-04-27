Выбираем еду с доставкой

В высоком темпе современной жизни многие охотно пользуются возможностью не тратить время на приготовление еды, а заказать её на дом и в офис. А кто-то просто очень любит полакомиться суши, пиццей, лапшой и другими блюдами кухонь разных стран, которые сегодня предлагают разнообразные службы доставки. Вот несколько таких заведений.

Карл Маркс, бургерная

Бургерная «Карл Маркс» — это заведение нового формата в Туле. Здесь ломают стереотипы о том, что бургеры — это фастфуд из не очень полезных заготовок.

В «Карл Маркс» всё иначе! Здесь готовят правильные бургеры из свежих продуктов, это уже домашняя еда.

Каждый ингредиент в этом заведении готовится на собственной кухне. Свежайшие и ароматные булочки выпекаются ежедневно, мраморная говядина, рыба, свинина и мясо птицы заказывается у известных поставщиков, и котлеты или филе из них готовятся уже на месте. И, конечно, здесь следят за свежестью овощей, которые придают свежесть и вкус каждому бургеру или салату.

Приготовление вашего заказа займёт 10−20 минут (иногда чуть больше. например, в пятницу вчером или в субботу) — всё готовится для вас, никаких заготовок! Такой бургер останется вкусным даже когда остынет.

Кроме разнообразных бургеров из мяса, рыбы и птицы, вы можете заказать в «Карл Маркс» салаты, куриные крылышки, горячую варёную кукурузу, картошку, креветки и сырные батончики. К любому блюду вам предложат на выбор 8 соусов — есть из чего выбрать! Ну, а фирменные лимонады «Карл Маркс» не оставят равнодушными никого.

«Карл Маркс» — это одна из первых в Туле служб доставки бургеров!

Ваш заказ быстро доставит курьер домой или в офис. Доставка по Туле бесплатная при заказе от 500 рублей.

Оцените огромное разнообразие вкусов из фермерских продуктов и отборного мяса на булочке собственного производства.

Бургеры «Карл Маркс» — это не фастфуд! Вкусно по-домашнему.

Тула, Ленина проспект, 30 (2 этаж)

8 (4872) 38-48-68

karlburgers.ru

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ИП Жук П.И.

ОГРНИП: 315715400014292

Sushi-Neko, суши-кофе-бар

Уютный суши-бар Sushi-Neko приглашает к себе в гости попробовать вкуснейшие роллы или заказать их с доставкой.

Это заведение гордится своим шеф-поваром, который учился у японского гуру и уже 10 лет работает и развивает свои навыки в японской кухне.

Он создал своё авторское меню в Sushi-Neko, разместив в нём как традиционные, привычные роллы, так и свои разработки.

Для каждого блюда здесь используются свежие продукты, а рыбу привозят охлаждённой. Роллы готовят только из настоящего японского риса.

Вы можете быть спокойны в том, что ваш заказ делается с соблюдением всех санитарных норм, и даже можете сами наблюдать за его приготовлением на открытой кухне этого суши-бара.

В Sushi-Neko можно не только заказывать блюда с доставкой, но и прийти и провести обед или вечер за столиком, в уютном зале. Ваш заказ красиво сервируют, и подарят вам не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение.

Кроме роллов, лапши, салатов и мясных закусок, в Sushi-Neko есть специальное кофейное меню. Заходите сюда выпить горячего, ароматного и очень вкусного кофе!

Заказы с доставкой принимаются с 10:00 до 21:30.

При заказе на сумму от 500 рублей — доставка бесплатная.

Тула, ул. Фрунзе, 24, 1 этаж

8 (4872) 52-77-22

sushi-neko.ru

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ИП Снейбис Артурс

ОГРН: 317715400012997

ZUSHI BOX, японский ресторан

ZUSHI BOX приглашает к себе всех любителей японской кухни. Насладитесь свежайшими и отменными блюдами в этом кафе или закажите свои любимые роллы и суши с доставкой на дом или в офис.

ZUSHI BOX — молодой и прогрессивно развивающейся бренд, который стремится к лидерству, и к достижению наилучших результатов.

Слоган компании «Лучшие суши на море и на суше» неоднократно подтвержден комментариями и оценками истинных гурманов и ценителями блюд страны восходящего солнца.

В настоящее время сеть ZUSHI BOX открыла свои филиалы в Туле, Смоленске, и Калуге.

Залогом успеха ZUSHI BOX являются высококлассные повара-сушисты, эффективность, а также сочетание передовых и классических технологий.

Повара-сушисты обладают глубокими профессиональными знаниями, всегда ответственно относятся к своим обязанностям, и строго выдерживают все технологические нормы по приготовлению блюд.

При закупке ингредиентов выбираются только самые свежие и проверенные продукты. Все роллы, салаты, и лапша-wok готовятся только из свежих продуктов, которые обязательно проходят термическую обработку.

Весь цикл приготовления любого заказа тщательно отслеживается.

Роллы и блюда ZUSHI BOX — это воплощение концепции идеальной закуски во время завтрака, обеда, ужина. Восхитительно и то, что роллы от ZUSHI BOX — это здоровый продукт! Это быстрый, недорогой и доступный способ покушать.

В службе доставки ZUSHIBOX работают высококвалифицированные специалисты. Операторы ZUSHIBOX прошли специальные курсы коммуникаций и психологии, от них не когда не услышите и толики грубости.

При заказе в службе доставки любой гость получит полную информацию по заказу, ему будут предложены самые вкусные блюда, с учётом его пожеланий. А ещё ему расскажут об акциях, которые предлагает ресторан.

Служба доставки принимает заказы с 10:00 до 21:30 по телефону или через формы заказа сайта.

Почему ZUSHIBOX один из лучших?

Гостей в ZUSHIBOX много, но каждый единственен! Здесь искренне рады каждому Заказчику и Гостю. В ZUSHIBOX используются современные технологии приготовления блюд, технологии которые базируются на классических, культурных, исторически сложенных рецептах. ZUSHIBOX — только здоровая пища. Здесь не используются консерванты и вредные для организма человека ингредиенты. Коллектив ZUSHIBOX молод, амбициозен и дружелюбен. ZUSHIBOX — всегда лучшие суши на море и на суше.

Фирменные роллы;

Классические роллы;

Горячие роллы;

Биг-роллы;

Суши-сеты;

Салаты и овощи в панировке;

Лапша-WOK;

Шашлычки;

Напитки.

Соберите лапшу-WOK сами, как конструктор! Выбирайте любимый вид лапши или рис, наполнитель и соусы и наслаждайтесь блюдом, сделанным на ваш личный вкус!

Именинникам ZUSHI BOX дарит праздничную скидку на заказ — 15%.

Акция «Счастливые часы». При оформлении заказа с 10:00 до 12:00 ZUSHI BOX дарит вам

дополнительный вкусный ролл.

Доставка бесплатная при заказе от 480 рублей. Уточняйте у оператора зону бесплатной доставки.

Тула, Советская, 47, 4 этаж, (ТРЦ «Гостиный Двор»)

8 (4872) 25-22-92

Телефон для заказа: 8−800−333−41−33

8−800−333−41−33

zushibox.ru

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ООО «Фанни Кафе Тула»

Тула, ул. Пролетарская, 22А

ОГРН: 1107154022161

Самурай, суши-бар

ОТМЕННЫЙ ВКУС, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

«Мы не берем фото из интернета, мы не заманиваем вас мега-скидками и промо-акциями… Мы просто уже более 6 лет честно и качественно выполняем свою работу, поэтому нам доверяют. Приходите оценить, и вам все будет понятно без слов!» — так говорят в суши-баре «Самурай».

Никаких заготовок — готовят только

с момента заказа.

В японской кухне не бывает мелочей. В «Самурае» используются только самые свежие, сертифицированные и экологически чистые продукты.

«Настоящие ценители японской кухни знают, что суши или роллы, простоявшие 20 минут в холодильнике, НЕЛЬЗЯ подавать на стол!» В суши-баре «Самурай» Вы попробуете настоящий вкус свежайших японских блюд!

ЦЕНА/КАЧЕСТВО

Суши и роллы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО весят столько, сколько указано в меню!

«Мы не создаём видимость количества за счет мелко нарезанных кусочков».

Ролл Филадельфия — 270 рублей, роллы Калифорния Хит — 250 рублей! Ассорти-сеты реально экономят Вам до 20%! Сытные бизнес-ланчи — 320 рублей.

ПИЦЦА ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО ШЕФА

С недавнего времени суши-бар «Самурай» радует своих клиентов вкуснейшей пиццей! Специально приглашенный повар из Италии раскрыл тайны её приготовления!

уникальная рецептура теста,

качественные ингредиенты,

соблюдение технологии приготовления. Настоящий вкус Италии!

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ СУШИ-БАР В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА

просторный зал;

уютная летняя веранда;

настоящее разливное японское пиво;

сохранение стандартов приготовления!

БЫСТРАЯ И БЕРЕЖНАЯ ДОСТАВКА

«Суши и роллы — очень нежные блюда, требующие для сохранения вкуса и качества тщательного выдерживания температурного режима».

Выгодное расположение суши-баров «Самурай» в разных частях города позволяет доставлять заказ максимально быстро!

Каждый заказ тщательно упаковывается и доставляется в специальных термосумках. Горячие блюда Вы получаете горячими, а все суши и роллы — той оптимальной температуры, которая требуется для сохранения первозданной свежести и полезных качеств продуктов!

Доставка по Туле бесплатная при заказе от 450 руб. Для отдалённых районов — от 650 руб.

Тула, Красноармейский проспект, 14 (КРК Казанова)

8 (4872) 70-22-82

Тула, Демидовская, 119, 1 этаж (Заречье)

8 (4872) 34-43-72

Тула, Калужское шоссе, 2, 1 этаж (ТЦ Южный)

8 (4872) 79-02-77

samurai-tula.ru

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ИП Питьков Н.В.

ОГРН: 309715402100152

Мане суши, служба доставки

Служба доставки «Мане суши» специализируется на приготовлении разнообразных японских блюд и доставке их домой, в офис или даже на пикник в черте города. Заказы принимаются по телефону, а выбрать любимые роллы или салаты можно в группе ВКонтакте.

Оплатить заказ вы можете как наличными курьеру, так и банковской картой. При заказе просто сообщите, какой способ оплаты вам удобнее.





С компанией «Мане суши» вы получите не только вкусный, но и разнообразный ланч, обед или ужин. Каждое блюдо повара готовят с душой и на совесть!

Классические роллы

Роллы Футомаки;

Роллы Уромаки;

Вегетарианские роллы;

Запечённые и темпурные роллы;

Томаго роллы;

Нигири;

Суши-сеты;

Тортильи;

Закуски;

Салаты;

Японские супы.

«Мане суши» постоянно проводят различные акции, которые позволят вам сэкономить!

Акция «Счастливые часы».

При заказе с 12:00 до 18:00 — скидка на всё меню 20%. Акция «Ночь поедателей суши».

При заказе с 21:00 до 24:00 —

скидка 25% на всё меню.

Заказы принимаются с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:45, а в пятницу и субботу с 11:00 до 24:00.

Бесплатная доставка при заказе от 450 руб. Если заказ на меньшую сумму — не нужно полностью оплачивать доставку — просто доплатить разницу до 450 рублей.



Тула, Хлебная площадь, 8 к8 (ТЦ «Пирамида»)

8 (910) 165-05-88 , 8 (953) 424-64-45

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ИП Шулакова О.В.

ОГРН: 315715400067061

Море суши, кафе и служба доставки

Кафе «Море суши» предлагает своим гостям и заказчикам огромный выбор роллов на любой вкус, а также лапшу, салаты и супы, горячие закуски и десерты. А ещё здесь можно заказать пиццу.

Чтобы любимое лакомство обходилось вам дешевле, кафе ввело карту привилегий. Получить её просто: три заказа, сделанные в разные дни с одного мобильного номера — и карта ваша! С ней вы сможете участвовать во всех бонусных акциях «Море суши».

Например, вы сможете приобрести «Ролл дня» по фиксированной цене, с 30% скидкой*. Этим предложением можно воспользоваться, заказав порцию роллов из обычного меню.

Бонусная карта дает клиенту и другие привилегии:

Бесплатную доставку по городу при заказе от 300 рублей, по пригороду — от 700 рублей;

Скидку 30% в ваш день рождения (действует за три дня до и за три дня после вашего праздника);

20% скидку в день рождения двоих ваших близких.

Желающие могут активировать свою карту и получить дополнительную привилегию — на активированную карту поступают начисления (баллы) на сумму, равную 10% от суммы сделанного заказа (при заказе от 500 рублей).

Вы сможете оплачивать до 40% от стоимости заказа накопленными баллами. Удобно? Не то слово!

А ещё в этом кафе действует акция «Умный офис- сытый офис»: закажите завтрашний обед в офис сегодня и получите скидку на заказ 15%. Вкусный и сытный обед от «Море Суши» поможет скрасить трудовые будни!

Вам очень срочно нужны роллы? Закажите в «Море суши» специальный сет «33 минуты», и его доставят вам за 33 минуты! Состав сета можно посмотреть здесь, а стоит он 790 рублей.

Каждую неделю «Море суши» запускает новые конкурсы и сюрпризы. Следите за новостями в соцсетях, пользуйтесь акциями и бонусами!

«Море суши» славится не только большим выбором и быстрой доставкой. Банкетный зал в РК «Этажи» — прекрасное место для Вашего праздника — свадьбы, дня рождения, корпоратива, выпускного, юбилея и других знаменательных дат.

Вам не хватает ярких вкусов? Тогда акция «Добавь вкуса» — для вас.



Добавь вкуса в любой ролл, сделав его еще больше и вкуснее!

«Море суши» стало ближе! Открылось второе кафе на проспекте Ленина.

Заберите свой заказ самостоятельно и получите 10% скидку.

Также при самовывозе можно забрать с собой и свежеприготовленный кофе — со скидкой 20%!

Ты хочешь одну пиццу, а твой друг другую? Но целой на каждого много? Есть решение!

В «Море суши» можно заказать пиццу на две половинки. Попробуй двойной вкус!

Тула, ул. Чапаева, 34 а (ресторанный комплекс «Этажи»)

Бронирование столиков 8 (4872) 70-17-70

Тула, проспект Ленина, 52а

Бронирование столиков 8 (4872) 31-28-36

Заказы на доставку принимаются с 11:00 до 22:30 по телефонам:

8 (910) 557-55-75, 8 (920) 772-77-27 , 8 (920) 77−555−66

moresushi71.ru

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300040, Тула, ул. Ложевая, 132