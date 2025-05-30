Мыльные оперы и сериалы: что туляки смотрели по ТВ в 80 и 90-х

Веками угнетаемому русскому человеку пришлась по душе бразильская мелодрама о белокожей рабыне Изауре и ее хозяине, садисте-рабовладельце сеньоре Леонсио.

Конец 80-х стал для телезрителей периодом серьезных испытаний. История бразильских, американских, итальянских и французских сериалов и мыльных опер на отечественном ТВ – в новой «теленостальгии».

«Ази рунга рунгэ!»

В январе 1988 года Первый канал Центрального телевидения СССР начал трансляцию популярного во всем мире мелодраматического бразильского сериала о жизни на плантации молодой белокожей рабыни по имени Изаура и ее вла­стном хозяине-рабовладельце сеньоре Леонсио. «Бразильский телевирус», едва попав на территорию СССР, сразу же охватил всех советских граждан. Равнодушным не остался ни один «строитель социализма»: пока мужчины высмеивали и ругали создателей «Рабыни Изауры», женщины, напротив, жалели героиню и люто ненавидели ее жестокого хозяина. Страна, находящаяся на грани развала, застыла в ожидании и ежедневно следила и обсуждала личную жизнь рабов, рабынь, рабовладельцев и других персонажей сериала.

О сериалах и мыльных операх девяностых вспоминает туляк Илья Кравец:

Илья Кравец — Я был в младших классах, когда по телевидению начали трансляцию итальянского сериала «Спрут» — про борьбу комиссара Каттани с мафией. Я помню, что сильно фанател от него — тогда сложно было найти пацана, который не посмотрел хотя бы одну серию. Помню, очень переживал, когда героя Микеле Плачидо застрелили в последней серии…

— После итальянских мафиози пришло время британских драм и бразильских мелодрам. Первые сериалы, которые смотрел в детстве, — британский «Джейн Эйр» с актером Тимоти Далтоном, также известным по роли Джеймса Бонда, агента 007, и бразильскую мело­драму «Рабыня Изаура». «Джейн Эйр» был снят как мистический триллер — это было мое, мне нравилось бояться! Но более популярна была, конечно, бразильская «Рабыня Изаура» — ее в конце восьмидесятых обсуждали, пожалуй, больше, чем политику! В школе полных мальчиков и девочек дразнили Жануариями (в сериале — толстая кухарка-негритянка. — Прим. авт.), а дачу называли не иначе как фазенда! Я даже песню оттуда помню до сих пор — «ази рунга рунгэ рунгази рунга». Мы собирались перед телевизором всей семьей. Мне сперва не особенно нравился этот сериал, но потом втянулся.

По-настоящему я фанател от мыльной оперы «Санта-Барбара», но только поначалу, потом стало неинтересно смотреть… Затем были «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Тропиканка» и многие-многие другие. Все сюжетные повороты живо обсуждались по телефону либо в «оффлайне» — при живом общении бабушек на лавочке перед подъездом. Это было настоящее «мыльное комьюнити»: обсуждали недостойное поведение СиСи Кэпвела, потерю памяти Иден и даже предполагали, что будет в сериале дальше!

С первой половины девяностых на экранах все чаще стали появляться до той поры недоступные детективные и молодежные сериалы зарубежного производства. Помню, что в молодежном сериале «Беверли-Хиллз 90210» был педагог по половому воспитанию, мой однофамилец — одноклассники, разумеется, не упускали возможности меня этим подколоть! Еще был сериал «Элен и ребята», но он подбешивал несмешным французским юмором.

Илья уверен: время на просмотр сериалов и даже мыльных опер в девяностые не было потрачено зря.

— Мы многое узнали про их культуру, сравнили ее с нашей: над чем-то посмеивались, а чему-то и учились, пополняли свой словарный запас удачными выражениями и оборотами. И главное — «правильный» сериал всегда прививал нам чувство справедливости и учил отличать хорошее от плохого.

Уиллис, Кри-Элен и бассет-телепат

Вспоминает тулячка Светлана Колоскова:

Светлана Колоскова — Не помню, был ли у нас в семье какой-то особенный ритуал совместного просмотра телевизора. Но точно помню мелодию и слова из заставки, с которой начинался первый бразильский телесериал «Рабыня Изаура»! Это было в конце восьмидесятых, наш совет­ский черно-белый телевизор, стоявший в мебельной стенке в зале, плохо принимал сигнал на комнатную антенну. Из-за этого родителям иногда приходилось слегка постукивать по нему кулаком (это помогало, но ненадолго). Шло время, черно-белый телек сменился цветным, а в нашей с моей младшей сестрой Инной комнате появился свой маленький телевизор с пультом дистанционного управления!



В подростковом возрасте Светлана уже сама выбирала, какие сериалы ей смотреть.

— В девяностые я еще училась в школе и смотрела самые разные телесериалы — от детективных до молодежных, например «Элен и ребята». Среди сериалов у меня всегда были любимчики: «Мелроуз-плейс», «Детективное агентство „Лунный свет“ с красавчиком Брюсом Уиллисом, молодежный „Беверли-Хиллз 90210“ и другие. Параллельно нет-нет, да смотрела серию-другую бесконечной „Санта-Барбары“, где герои годами то лежали в коме, то вдруг неожиданно приходили в себя и никого не узнавали. А больше всего из сериалов девяностых мне нравился „Карин и ее собака“, фантастический сериал про собаку породы бассет-хаунд, которая умела читать мысли. После просмотра сериала о собаке этой породы я мечтала на протяжении практически тридцати лет и только недавно отказалась от этой затеи… Так что сериалы — мощная штука, если люди до сих пор помнят имена героев и музыку из заставок.

Актеры сериалов: где они теперь?

Расскажем, как сложилась судьба секс-символов сериалов.

• Микеле Плачидо, 78 лет, сыграл комиссара Коррадо Каттани в итальянском сериале «Спрут». Сейчас продолжает карьеру как актёр и режиссер.

• Луселия Сантус, 67 лет, сыграла рабыню Изауру в одноименном телесериале. Добилась успеха как театральная актриса и кинорежиссер.

• Марси Уокер, 63 года, исполнила роль Иден Кэпвэлл в сериале «Санта-Барбара». В 2005 году завершила телекарьеру и стала христиан­ским пастором в маленьком городке в Оклахоме (США).

• Эй Мартинес, 76 лет, сыграл в сериале «Санта-Барбара» полицейского Круза Кастильо. Сейчас продолжает карьеру как актёр и продюсер.

• Виктория Руффо, 62 года, сыграла Марию Лопес в сериале «Просто Мария». Сейчас продолжает карьеру как актриса и телеведущая.