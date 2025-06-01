Стрельцам нужно стать ярче и привлекательнее, а Овнам лучше поберечь свои денежки

Овен (21.03−20.04): На этой неделе вам стоит плодотворно поработать, не отвлекаясь на мелочи и пустую болтовню. В понедельник планы начнут реализовываться вполне удачно, но к середине недели возможен затор и проблемы. На четверг лучше ничего не планировать, живите по свободному графику, а интуиция вас не подведет. Пятница может многое прояснить. На выходные дни стоит запланировать небольшое путешествие, оно убережет вас от тоски.

Про деньги. В чем на этой неделе недостатка не предвидится, так это в тратах. Постарайтесь хотя бы удержаться от излишне широких жестов. Сейчас вам нужен режим экономии. Отложите крупные покупки на месяц-другой.

Про любовь. Наберитесь терпения, вам нужно любой ценой свести на нет напряженность в ваших отношениях. Звезды утверждают, что очень поможет оригинальность и романтизм.

Про интим. В сексуальной жизни Овнов в ближайшие пару недель ожидаются «кадровые» перестановки и всяческие неожиданные перемены. Возможно, вы неожиданно найдете нового партнера/партнершу, и все ваши представления о любовных играх перевернутся с ног на голову.

Благоприятные дни: 3, 8; неблагоприятные: 7.

Телец (21.04−21.05): Вас могут озадачить новые цели и постоянные переезды с одного места на другое. Проявите искренний и активный интерес к делам близких людей. В середине недели важно не нарушать никаких правил, тогда и удача будет вам сопутствовать практически во всем. Вторая половина недели окажется полна суеты и лишних разговоров.

Про деньги. На этой неделе вы можете столкнуться с интригами, ложью и манипуляциями. Финансовая ситуация грозит усложниться. Так что важные переговоры лучше вести при свидетелях. В пятницу вероятны новые денежные поступления.

Про любовь. На любовном фронте все благополучно, и это вселяет в вас оптимизм. Но не стоит рассказывать о своем счастье окружающим. Берегите ваши отношения от недобрых глаз.

Про интим. Будьте готовы, что вас прижмут где-нибудь в темном углу и заставят начистоту рассказывать о ваших потаенных желаниях. Самое время откровенно рассказать о своих эротических фантазиях партнеру/партнерше и начать немедленно их воплощать наяву. Впрочем, даже если вы сейчас одиноки, никто не мешает вам написать письмо мирозданию и будущему любовнику/любовнице. Запечатываете в бутылку и отправляете в плавание. Ну и ждите. Скоро приплывет.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 5.

Близнецы (22.05−21.06): Не исключено, что на этой неделе ваша активность принесет плоды и солидный доход. Не плывите против течения, оставайтесь временно на вторых ролях и именно эта тактика приведет вас к наилучшему результату. Ваши мечты начнут исполняться.

Про деньги. В первой половине недели вероятны солидные денежные поступления. Вы поймете, что вы на правильном пути и идете к успеху. С вами заключат выгодный контракт.

Про любовь. Ваши мысли начинают приобретать стройность. Душевное равновесие начинает возвращаться к вам. То, что еще вчера казалось банальным, сегодня приобрело ценность. Ваши чувства сильны и взаимны.

Про интим. На этой неделе нужно собраться со всеми своими эротическими силами и послужить на благо родной конторы. Возможно, вам придется соблазнить какого-либо инспектора, приехавшего проверять вашу работу — вроде гоголевского ревизора. А может быть, активно строить глазки начальству — в конце концов, это вполне невинный и разрешенный способ смягчить руководство или добиться повышения зарплаты...

Благоприятные дни: 2, 7; неблагоприятные: 6.

Рак (22.06−22.07): Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к среде и будете готовы к решению новых задач. Ваша работоспособность увеличит ваши доходы. В четверг не торопитесь делиться своими гениальными мыслями с коллегами и начальством. В пятницу можно рассчитывать на премию.

Про деньги. В начале недели вероятна дополнительная нагрузка на работе, но вам за это хорошо заплатят. Соблюдайте осторожность и внимательность при выполнении ответственных заданий.

Про любовь. На этой неделе все любовные события следует постараться сохранить в тайне. Сделайте подарок своему избраннику. В ваших отношениях будет царить гармония и покой.

Про интим. У Раков на этой неделе не хватит терпения постигать таинства любви медленно и со вкусом. Им непременно захочется сделать все по-быстрому, а потом побежать дальше — по своим делам или куда-нибудь, где пахнет интригами и чем-то новеньким. Единственный день, когда их можно уговорить подольше пробыть в постели — это четверг.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 8.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе будут благоприятны контакты с руководством, вам могут предложить повышение. Наслаждайтесь активной жизнью, но не слишком увлекайтесь денежными тратами. Простите окружающим людям старые обиды и серьезно поразмыслите о новых перспективах. В четверг не исключено романтическое знакомство. В воскресенье появится возможность почувствовать себя хозяином положения.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно и не вызывает у вас особенного беспокойства. В среду возможны денежные поступления, хотя и не слишком большие. Суббота благоприятна для покупок и обновления гардероба.

Про любовь. Неделя достаточно гармонична для развития ваших любовных отношений. Ваш избранник будет вас поддерживать и проявлять внимание и заботу, только не требуйте от него больше, чем он может вам дать.

Про интим. Партнерам Львов, безусловно, очень понравятся те ласки, которыми вы захотите одарить их. Представьте, что ваши руки — это бабочки, порхающие, невесомые, но весьма и весьма ощутимые — на чувственном, разумеется, уровне. Не стесняйтесь искать нужный ритм и движения — круговые и сверху донизу, легкие похлопывания и пощипывания — и вы будете вознаграждены выражением блаженства на любимом лице!

Благоприятные дни: 2, 5; неблагоприятные: 4.

Дева (24.08−23.09): Постарайтесь не нервничать и не беспокоиться по пустякам. Будьте проще, поменьше размышляйте над тем, кто и что может о вас сказать, настраивайтесь на положительные эмоции. В среду вы обеспечите себе поддержку друзей и единомышленников. В выходные отдыхайте, радуйтесь, веселитесь.

Про деньги. Во вторник вероятны новые денежные поступления, которые желательно пока поберечь и не тратить. В среду вам, похоже, придется доказывать свой профессионализм и компетентность. Воскресенье полно соблазнов, постарайтесь устоять перед ними.

Про любовь. Желательно не давать любимому человеку повода для ревности. Похоже, он не слишком вам доверяет. Воскресенье — хороший день для встреч и свиданий.

Про интим. Вам подойдут все позы, в которых вы находитесь спиной к партнеру — это связано с особым расположением Юпитера, влияющего на мышцы и позвоночник. При такой позе повышается доверие к возлюбленному и достигается особенное удовольствие — не видя лица партнера, чувствовать его всеми фибрами души и клеточками тела. Мужчины-Девы будут активные на этой неделе, особенно в выходные!

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7.

Весы (24.09−23.10): Желательно не предпринимать действий, которые были бы направлены на кардинальные жизненные изменения, пока вы не почувствуете прилив сил, словно откроется второе дыхание. Воспользуйтесь этой возможностью, и решите накопившиеся за ближайшее время проблемы. Настраивайтесь позитивно.

Про деньги. Во вторник вас могут ожидать весьма солидные денежные поступления, однако возможны и расходы, которые могут быть связаны со старыми, уже известными проблемами. В пятницу ждите дорогой подарок от представителя противоположного пола.

Про любовь. Похоже, вас ждут испытания на любовном фронте. От желающих вас соблазнить не будет отбоя, но любимый человек затмит всех. Не попадитесь на лесть и манипуляции.

Про интим. Внимание Весов в ближайшие дни крайне рассеянно — и о физических наслаждениях они помышляют мало. Во всяком случае, что касается их самих. В то же самое время они готовы поддержать любой разговор на сексуальную тематику, а уж что касается советов — то им вообще нет равных.

Благоприятные дни: 3, 8; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Неделю желательно посвятить подведению определенных итогов и до субботы не затевать ничего нового. Зато вы сможете завершить дела и получить солидную прибыль. Конкурентов у вас не останется. Начальство поймет, что вы незаменимы, и это положительно повлияет на вашу дальнейшую карьеру.

Про деньги. Понедельник может вас порадовать новым денежным поступлениям, причем крупными. В середине недели возможны выгодные предложения. В пятницу вы блеснете своими талантами на симпозиуме или совещании.

Про любовь. Вы можете стать ближе с любимым человеком. Проявите терпение, вы ведь слишком сложная личность, чтобы понять вас было просто. Вам нужен откровенный разговор.

Про интим. Используйте различные смеси благовоний, чтобы понравиться вашему мужчине/женщине. Кстати, дерзкую нотку неожиданности в ваш аромат вполне может добавить смесь из масла кедра, виноградного масла и растертого в порошок сандала. Наносить лучше всего не на привычные места «за ушами», а в другие потайные места: подмышки, сгибы коленок, область паха и бедер...

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 2.

Стрелец (23.11−21.12): Общительность и ваше обаяние помогут на этой неделе наладить нужные контакты, а также быстро установить новые деловые связи и найти дополнительные источники дохода. Не все ваши идеи встретят понимание, но в общем и целом вас будет ожидать успех. Берегите добрые отношения со старыми друзьями. Сейчас не стоит гнаться за миражами, лучше синица в руках.

Про деньги. Накопленные финансовые ресурсы вам желательно равномерно распределить на все ближайшее время и на ожидающийся в скором времени отпуск. Если вам подвернется дополнительная работа, не требующая больших временных затрат, лучше согласиться.

Про любовь. В личной жизни вам сейчас стоит проявить активность и творчество. Самое время обратить внимание на свою внешность и стать ярче и привлекательнее в глазах своего избранника. Будьте дипломатичны, тогда и причин для ссоры не возникнет.

Про интим. Внимание! Сейчас лучший способ привлечь внимание противоположного пола — это быть отдохнувшим, свежим и естественным. Перед свиданием можно принять ванну, сделать маску для волос и лица (из натуральных фруктов-масел и т. п.), а мысленно сравнивать себя с цветком, спелой ягодой и так далее. Помедитируйте на это ощущение спелости внутри себя — и увидите, как изменится ваше поведение во время секса.

Благоприятные дни: 5, 6; неблагоприятные: 2.

Козерог (22.12−20.01): Наступает благоприятное время для переосмысления своего поведения и достижений. Новый взгляд на вещи позволит сформулировать новые цели. В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с окружающими. Но не вступайте в споры, скоро и так все поймут, что вы были правы. Не забывайте о близких людях, постарайтесь уделить им время и внимание.

Про деньги. Сфера финансов к началу недели может выглядеть достаточно противоречиво, так как цены растут, а зарплата нет. Постарайтесь приобретать только действительно необходимое. В пятницу будут удачны деловые встречи и переговоры.

Про любовь. К сожалению, эта неделя не предполагает больших успехов в личной жизни. Почти все время съест работа и суета, направленная на решение бытовых проблем. Свиданий не ожидается.

Про интим. Звезды рекомендуют вам поставить себя на место вашего спутника/спутницы жизни и охарактеризовать ваши отношения, в том числе и интимные, с их точки зрения. Более того, подобная рефлексия в кои-то веки окажется более полезной, нежели прямые исполнения «супружеского долга». Попробуйте написать список: чего вы на его месте ждете от себя? О чем мечтаете? Возможно, таким способом вы сможете вывести ваши сексуальные отношения на новый уровень.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе можно ожидать повышения по службе, но готовьтесь много работать. Отдача в делах в эти дни будет находиться в прямой зависимости от приложенных вами усилий. Заранее составленный четкий план действий поможет избежать суеты. Выходные посвятите решению домашних проблем.

Про деньги. Пока ваше финансовое положение вполне стабильно, но расходы лучше сократить. Необдуманность может привести к тому, что денежный ресурс исчезнет или, того хуже, придется занимать деньги в долг. Постарайтесь не допускать такой ситуации.

Про любовь. Постарайтесь не запутывать ваши отношения, не требовать слишком много от партнера. И не изводить его ревностью и жалобами на жизнь.

Про интим. Весьма интересный (во всех смыслах) сексуальный опыт ожидает Водолеев. Возможно, поначалу вы будете стесняться того, что происходит с вами, но вскоре сможете расслабиться и получить удивительное удовольствие. И еще: для вашего психического здоровья вам крайне важно нынче с кем-то поделиться подробностями вашей интимной жизни.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Препятствия, которые так или иначе будут возникать на вашем пути, будут успешно преодолены, если вы приложите усилия. В среду вы сможете воплотить в жизнь новый перспективный проект, который оценят окружающие. Но будьте скромны, сфера взаимоотношений с коллегами и с домочадцами на этой неделе — ваше слабое место.

Про деньги. Понедельник — удачный день для заключения договоров и сделок. Во вторник удачно пройдет собеседование. В среду вам, похоже, придется выбирать, то ли получить финансовую выгоду, то ли сохранить свою репутацию. В субботу возможны приятные траты.

Про любовь. Желательно не повторять ошибок прошлого и не наступать на те же грабли. Постарайтесь уделить больше внимания себе и своим интересам, а не соглашаться на все предложения того, кто вам нравится.

Про интим. Рыбам для здоровья крайне важно на этой неделе заниматься сексом максимально активно. Дамам надо простимулировать внутренние «женские» органы, поэтому есть смысл выбирать те сексуальные позиции, в которых давление будет максимальным. Следите также за тем, чтобы чувство возбуждения, поддерживаемое в течение недели, обязательно нашло выход, и желательно, не один раз.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 8.