Погода в Туле 28 мая: жарко и без осадков

Фото из архива Myslo.

В среду в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до 13 метров в секунду.

Температура ночью — от +9 до +14 градусов, днём — от +24 до +29. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.