В Никола-Ленивце состоится 12-й международный фестиваль ландшафтных объектов.

В этом году фестиваль Архстояние акцентирует внимание на одном из трех качеств, на которых основывается архитектура, а именно, на пользе архитектурного произведения и предлагает художникам и архитекторам представить свое видение минимального Пространства Для Жизни, попытавшись авторским вариантом буквально ответить на вечный вопрос «Как жить?»

Архстояние 2017 определяет новые стандарты пространства для жизни, представив ряд объектов, где авторская воля становится сильнее функциональности и нормативов.

9 правил пространства для жизни (ПДЖ):

ПДЖ предназначено для проживания одной социальной, семейной или любой другой единицы или малой группы. ПДЖ не должно быть унифицированным, но должно отвечать ценностям и духу своего создателя. Внешняя форма может не быть отражением внутреннего. Динамичность современной жизни диктует мобильность ПДЖ и способность к переездам. ПДЖ не должно отягощать землю сложным устройством фундаментов и влиять на биологические процессы, происходящие в почве. ПДЖ должно отвечать погодным условиям, сохраняя комфортную для жизни температуру, как летом, так и зимой. ПДЖ должно быть органичным контексту в двух характеристиках: в особенностях терруара (местные умения, материалы и ландшафт) и в качестве флагманской точки на глобальной культурной карте. ПДЖ должно располагать и вдохновлять обитателя проводить свой жизненный перформанс. Габариты ПДЖ не должны превышать 4 на 4 и 5,5 метров в высоту.

Куратор — Антон Кочуркин.

Участники: Александр Бродский, АБ Wowhaus, А. Б. Хвоя , А-га и Юрий Мурацицкий, Арт-группа Алыча, Анна Щетинина и другие.

Билет на фестиваль для одного человека: до 10 мая — 2000 Р, до 18 июля — 2500 Р, до 28 июля — 3000 Р. Цена в дни проведения фестиваля 3500 Р.

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