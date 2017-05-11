Тульский экологический фестиваль

На набережной реки Упы пройдет масштабный экологический фестиваль. На фестивале известные спикеры поговорят с вами на темы экологического воспитания и рационального природопользования, раздельного сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной косметики и бытовой химии, осознанного родительства. Все желающие смогут заняться гимнастикой с опытными тренерами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на диковинных животных, обменяться книжками, послушать живую музыку.

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