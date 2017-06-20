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Дорога в Кордно

Дорога в Кордно

Приглашаем вас на фестиваль народной памяти «Дорога в Кордно».

Вы сможете прикоснуться к нашей общей истории, и к истории родного Тульского края в частности. Мало кто знает, что по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей, под названием Кордно (Корьдно). Этот город упоминался во многих арабских и Византийских источниках.

На фестивале вы сможете посетить многочисленные мастер-классы по древним ремеслам. Как когда-то на Руси будет большая ярмарка с изделиями тульских мастеров и фермеров.

Вы увидите выступления музыкантов на главной сцене. Также на протяжении всего фестиваля вы сможете кататься на лошадях и пони.

Вход свободный. Подробнее.

Фестиваль состоится в городище деревни Хомяково, что в окраине Тульской губернии, близь Слободки.

Где и когда?
Деревня Хомяково
Тула, Хомяково
24 июня 2017, суббота
12:00
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