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ЙогаДар 2017

ЙогаДар 2017

Весь день туляков и гостей города ждут: разнообразные практические занятия по йоге; лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни и концертная программа вечером. Все занятия бесплатные, от вас потребуется лишь спортивная форма для занятий.

Собранные в одном месте большое количество школ и направлений даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Отдельно будет представлены программы для новичков и детей, а также людей, увлекающимися боевыми искусств.

Здесь каждый сможет подобрать занятия, подходящие для его уровня подготовленности. Особое внимание мы уделим новичкам, только начинающим знакомство с йогой.

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Где и когда?
Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
19 августа 2017, суббота
10:00
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