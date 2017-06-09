ЙогаДар 2017

Весь день туляков и гостей города ждут: разнообразные практические занятия по йоге; лекции и мастер-классы о питании и здоровом образе жизни и концертная программа вечером. Все занятия бесплатные, от вас потребуется лишь спортивная форма для занятий.

Собранные в одном месте большое количество школ и направлений даст вам возможность попробовать различные стили, расширить свои представления о йоге и здоровом образе жизни. Отдельно будет представлены программы для новичков и детей, а также людей, увлекающимися боевыми искусств.

Здесь каждый сможет подобрать занятия, подходящие для его уровня подготовленности. Особое внимание мы уделим новичкам, только начинающим знакомство с йогой.

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