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Геройчики. Незваный гость

Геройчики. Незваный гость

Премьера:
29.05.2025
 
Режиссер:
Александр Люткевич
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
65 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 

Сюжет новой истории строится вокруг планов Ромы выступить на школьном конкурсе и показать огромный собранный из конструктора звездолет. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они-то и попытаются угнать звездный корабль. На глазах зрителей закрутится настоящая детективная история. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а еще проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а еще об умении прощать.

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Касса
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