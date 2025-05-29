Геройчики. Незваный гость
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Александр Люткевич
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
65 минут
Возрастные ограничения:
0+
Сюжет новой истории строится вокруг планов Ромы выступить на школьном конкурсе и показать огромный собранный из конструктора звездолет. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они-то и попытаются угнать звездный корабль. На глазах зрителей закрутится настоящая детективная история. Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а еще проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а еще об умении прощать.
Сегодня
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 мая, четверг
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 мая, пятница
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 мая, суббота
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июня, воскресенье
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
29 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:55
14:30
30 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:55
14:30
31 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:55
14:30
1 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
12:55
14:30
8 - 28 мая
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