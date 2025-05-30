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  5. 30 мая: Гонка Хот-догов и игровой ПК, встроенный в офисное кресло - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
30 мая: Гонка Хот-догов и игровой ПК, встроенный в офисное кресло

30 мая: Гонка Хот-догов и игровой ПК, встроенный в офисное кресло

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице и не забываем читать хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле ожидается облачная погода и +24, в субботу и воскресенье появятся дождевые облака, а температура воздуха составит до +22 градусов.

В Индианаполисе состоялась необычная гонка, в которой приняли участие шесть автомобилей в форме хот-догов, созданных для рекламы продукции компании Oscar Mayer. Эти оригинальные «Винермобили» привлекли внимание горожан и любителей необычных мероприятий.

Автомобили, напоминающие популярный фастфуд, смогли разогнаться до впечатляющих 60 км/ч. Участники гонки продемонстрировали не только скорость, но и креативный подход к рекламе, который стал визитной карточкой Oscar Mayer.

Компания известна своими колбасками, беконом и ветчиной, а также популярными ланчами Lunchables, которые составляют конкуренцию новому продукту Feastables от MrBeast. Гонка «Винермобилей» — это не только способ привлечь внимание к продуктам компании, но и возможность порадовать зрителей ярким и веселым зрелищем.

Сегодня слушаем Шура - Ты не верь слезам.

На YouTube появился проект, который поражает воображение — полноценный игровой ПК, скрытый внутри обычного офисного кресла. Этот необычный подход к созданию компьютерной сборки сочетает в себе функциональность и эстетику, позволяя геймерам наслаждаться игровым процессом без лишних проводов и громоздких системных блоков.

Снаружи кресло выглядит как стандартное офисное решение, но его внутренности полны высокопроизводительных компонентов. Внутри были установлены материнская плата, видеокарта RTX и блок питания, при этом ни один провод не торчит наружу. Такой подход не только придаёт креслу оригинальность, но и сохраняет порядок и чистоту в пространстве.

В этом проекте материнская плата и видеокарта были установлены боком в специально подготовленные полости шириной всего 50 мм. Блок питания Flex имеет толщину всего 40 мм, что позволяет максимально эффективно использовать пространство. Все компоненты надежно закреплены с помощью эпоксидной смолы, что гарантирует их стабильность и защиту от вибраций.

Одной из главных задач было обеспечить эффективное охлаждение системы. Для этого был разработан кастомный обдув, который создавался с использованием 3D-печати и CAD-проектирования. Это решение позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри кресла, предотвращая перегрев компонентов даже во время интенсивных игровых сессий.

Яркие цветы и экзотические растения добавляют красок, а закаты и рассветы создают волшебную атмосферу. Каждое изображение передает не только красоту, но и хрупкость нашей планеты, напоминая о важности её сохранения.

Невероятного настроения!

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