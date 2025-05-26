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Утро в Туле
26 мая: первый в мире тренажерный зал для собак и «стоячие» места в самолетах

26 мая: первый в мире тренажерный зал для собак и «стоячие» места в самолетах

Доброе утро! Врываемся в последнюю весеннюю неделю и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Захватите головной убор. Сегодня в Туле возможны облака, а воздух прогреется до +28 градусов.

В Шанхае вскоре откроется уникальный тренажерный зал, специально созданный для четвероногих друзей. Это заведение станет первым в своем роде и предложит широкий спектр услуг для поддержания здоровья и активности собак.

В новом клубе будут доступны не только тренажеры, но и бассейн, а также кабинеты для реабилитации и массажа. Профессиональные тренеры, специализирующиеся на работе с животными, помогут питомцам развивать физическую форму и поддерживать хорошее самочувствие.

Сотрудники заведения подчеркивают, что их главная цель — помочь собакам оставаться активными и предотвращать различные заболевания, связанные с недостатком физической активности. В условиях современного города, где многие собаки не получают достаточной нагрузки, такая инициатива может стать настоящим спасением.

Сегодня слушаем Coldplay - Adventure Of A Lifetime.

Лоукостеры готовятся к внедрению нового формата размещения пассажиров — «стоячих» мест, которые обещают кардинально изменить опыт авиаперелетов. В 2026 году на борту самолетов появятся кресла Skyrider 2.0, представляющие собой укороченные сиденья, которые в два раза короче стандартных.

Эти инновационные кресла имеют специальные опоры для ног, что позволяет пассажирам удерживаться на месте во время полета. Однако из-за плотной компоновки сидений, пассажиры будут вынуждены опираться даже коленями, что делает поездку менее комфортной.

Согласно информации от авиакомпаний, новая схема рассадки позволит увеличить количество пассажиров на борту на целых 20%. Несмотря на это, эксперты предполагают, что стоимость билетов не снизится, и условия для путешественников не станут более комфортными.

Первые самолеты с креслами Skyrider 2.0 ожидаются уже в следующем году. Сможет ли эта новинка привлечь больше клиентов или же вызовет недовольство среди пассажиров? Время покажет.

Каждый флакон — это уникальный дизайн, отражающий характер и концепцию парфюма. А иногда форма флакона способна привлечь внимание даже сильнее, чем сам аромат внутри. 

Благородного настроения!

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