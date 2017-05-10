Хедлайнером фестиваля станет топовая британская певица Ellie Goulding (Элли Голдинг), чьи песни звучат в саундтреках к фильмам «Голодные игры», «50 оттенков серого» и «Дневник Бриджит Джонс — 3». Среди участников «Ласточки» — также группа Years & Years, французы «Her», американка Alexandra Savior (Александра Сэвиор) и молодая финская певица ALMA. Для всех участников «Ласточка» станет их первым выступлением в России и, конечно, первым в Москве.

Но выступления модных музыкантов — это далеко не все, что ждет посетителей «Ласточки». Программа фестиваля рассчитана на целый день и составлена так, чтобы уходить никому не захотелось. На территории парка «Лужников» будет создана идеальная среда для активного отдыха с массой развлечений для посетителей всех возрастов: площадки ведущих спортивных проектов и выступления авторитетных life-style-гуру; арт-терраса с инсталляциями и стрит-артом; дизайнерский рынок; места для пикников в тени деревьев; аттракцион невиданной щедрости от партнеров фестиваля. На время фестиваля откроют свои павильоны самые интересные гастрономические проекты Москвы на любой вкус и кошелек: от ресторанов высокой кухни до бургерных и вегетарианских кафе.

На фестивале «Ласточка 2017» будет обеспечен полноценный досуг для детей. Детская зона включает в себя не только массу разнообразных игр, но и увлекательные развивающие мастер-классы, способные увлечь детей и дающие возможность отдохнуть родителям.

Билеты от 1500 Р. Подробнее.

Входной билет дает право прохода на фестиваль и перемещения по всей территории фестиваля, за исключением фан-зоны и Премиум-зоны.

Фан-зона — зона, находящаяся прямо перед сценой. Обладатель билета в фан-зону имеет право свободного перемещения по всей территории фестиваля, за исключением премиум-зоны, и возможность в любой момент вернуться в фан-зону.

Премиум-зона — специальная зона отдыха фестиваля с отдельным фуд-кортом и баром, отдельными туалетами, возможностью доступа на трибуну для просмотра выступлений артистов и свободного перемещения по всей территории фестиваля. Для обладателей билетов в премиум-зону будет организован отдельный вход на фестиваль и возможность в день фестиваля воспользоваться парковочным местом на автостоянке на территории Спортивного комплекса «Лужники».

Для детей до 12 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.