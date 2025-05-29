29 мая: самое высокое здание, созданное с помощью 3D-печати и ИИ в кинематографе

Доброе утро! Начинаем новый день с порции бодрых новостей. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +22 градусов.

В живописной альпийской деревне состоялось открытие уникального здания, которое стало самым высоким сооружением, созданным на 3D-принтере. Это впечатляющее строение достигает высоты 30 метров и включает в себя 32 разветвленные колонны, а также несколько просторных залов.

Использование технологий 3D-печати позволило значительно сократить расход строительных материалов и минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу. Модульная конструкция здания обеспечивает легкость в сборке и демонтаже, что делает его идеальным для временных проектов.

Ожидается, что это инновационное сооружение пробудет на месте около пяти лет. После этого его можно будет легко перенести в другое место, что подчеркивает гибкость и устойчивость современных строительных технологий. Таким образом, новое здание не только украшает альпийский ландшафт, но и служит примером экологически чистого подхода к архитектуре.

Сегодня слушаем The Chipettes - Single Ladies.

В мире кино нарастает интерес к использованию технологий искусственного интеллекта, и студия Даррена Аронофски Primordial Soup в сотрудничестве с Google DeepMind готовит к выходу уникальный короткометражный фильм, который обещает стать настоящим прорывом в этой области. Режиссером проекта выступит Элиза МакНитт.

Фильм под названием Ancestra был создан с использованием генеративной модели Veo 3 и сочетает в себе живые кадры, что делает его визуально захватывающим. Сюжет картины основан на личном опыте МакНитт, рассказывая о рождении ребенка с врожденным пороком сердца. Этот трогательный и глубокий рассказ о жизни и борьбе за здоровье станет не только художественным произведением, но и важным социальным комментарием.

Премьера Ancestra состоится на престижном фестивале «Трайбека» 13 июня 2025 года, что подчеркивает значимость и актуальность проекта. Фильм обещает не только впечатлить зрителей своим инновационным подходом, но и затронуть важные темы, связанные с медициной и семейными ценностями.

А в новой фотоподборке вы увидите, как современные игры обретают новую жизнь через призму ретро-дизайна. Каждая обложка выполнена в стиле классических картриджей для Атари, сочетая ностальгические элементы с современными игровыми концепциями. Нейросеть, вдохновленная эстетикой 80-х, создала яркие и запоминающиеся изображения, которые перенесут вас в эпоху первых видеоигр.

Ностальгического настроения!