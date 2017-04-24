Песни Бежина луга

Праздник проводится на знаменитом Бежином лугу, на живописном берегу реки Снежедь. Гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы, ночное театрализованное представление, где оживут страницы произведений Тургенева. Неповторимое зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением.

Кульминацией праздника станет ночное театрализованное представление на знаменитом Бежином лугу. Неповторимое зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. Завершится праздник грандиозным фейерверком.

16.00 (Чернский район, с. Тургенево, сценическая площадка у бюста И.С. Тургенева) — торжественное открытие с участием официальных лиц и гостей праздника, а также выступление поэтов и писателей Тульского областного отделения Союза российских писателей и Союза писателей России.

16.30 — 18.30 (Чернский район, с. Тургенево) — литературно-театральный фестиваль с участием самодеятельных театральных коллективов из Тулы и Новомосковска, Арсеньевского, Плавского и Чернского районов. На сцене будут прочитаны отрывки из романов и повестей, поэтические стихи, а также зрители увидят спектакли по произведениям И. С. Тургенева «Свидание» и «Фауст».

19.00 — 22.30 (Бежин луг) — литературно-песенное представление «Звонкоголосое раздолье». В трехчасовом праздничном концерте свои таланты продемонстрируют вокально-хоровые, инструментальные, хореографические коллективы из 14 муниципальных образований Тульской области с общим количеством участников более 250 человек.

Гостями Бежина луга станут творческие коллективы и отдельные исполнители из Орловской (Корсаковский район) и Московской (г. Ступино) областей.

23.00 (Бежин луг) — ночное представление под открытым небом «Фантом полуночной мечты» (режиссер В.С. Шинкарев) с участием актеров Тульского театра юного зрителя и лучших творческих коллективов области. Завершится праздник грандиозным фейерверком.

В течение дня для гостей праздника будут работать торговые ряды, «Чернское подворье», игровые и спортивные площадки, а также выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства.

Телефоны для справок: 8−48756−2-12−59, 8−4872−70−43−58.