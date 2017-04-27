Sun Drums Fest
14−16 июля в Серпуховском районе Московской области пройдёт фестиваль этнических барабанов и музыки «Sun Drums Fest 2017».
Фестиваль этнических барабанов и музыки «Sun Drums Fest» не имеющий аналогов в Центральном регионе России. На этот раз его резиденцией станет удивительное место — Земля «РаДА». Как и прежде, фестиваль «Sun Drums Fest 2017» объединит в себе лучших этномузыкантов России, которые выступят с уже известными и новыми программами, а также проведут вдохновляющие мастер-классы. Организаторы обещают ряд интересных сюрпризов для гостей фестиваля «Sun Drums Fest 2017».
Барабан во многих культурах считается символом солнца. Июль, самый солнечный месяц лета, — это идеальное время для проведения яркого фестиваля этнических барабанов. В этом году он станет юбилейным, а потому особенным.
Участники фестиваля «Sun Drums Fest 2017»:
- группа Sofoli (Москва) — исполняют традиционные ритмы, песни и танцы народа Малинке, перенося зрителя в самое сердце африканской деревни.
- группа Liberia (Самара) — красочные и очень качающие исследователи традиционной африканской культуры.
- Кирилл Ошеров (Москва) — виртуозный и тонко-чувствующий музыкант; один из немногих играющих на древнем иранском перкуссионном инструменте тонбаке.
- группа OSEBO (Н.Новгород и Санкт-Петербург) — пропуская музыку через себя и становясь с ней одним целым, смогли самостоятельно изучить традиционные африканские ритмы, даже без носителя традиции в группе.
- группа Samba Real (Москва) — бразильский карнавал с русским размахом; никто не сможет устоять под зажигательные ритмы самбы.
- Александр Остапенко (планета Земля) — известен на 5 континентах Земли и постоянно открывает новые темы проявления ритма; основатель единственного в Москве проекта телесной музыки HAZA MUNA.
- Александр Karnash Карнавалов (Москва) — отдавая предпочтение древним ритмам и сочетая знание традиции с интуицией, дарит зрителям музыкальный обертонно-ритмический взрыв.
- Kalou Kouyate (Калю Куятэ, Гвинея-Конакри) — носитель барабанной традиции Западной Африки, играет с 4 лет и принадлежит к известной музыкальной фамилии народности Малинке?.
- Ndiaga Sambe (Джага Самба, Сенегал) — носитель музыкальной культуры Западной Африки и профессиональный музыкант, участник всемирно известной группы Bad Boy's Blue.
- Андрей Богданов (Москва) — основатель и руководитель крупнейшей в России школы этнических барабанов Sun Drums; способен «оживить» и извлечь музыку из любого предмета, сохраняя при этом верность любимому барабану джембе.
- Ивонна Фрейдман (Санкт-Петербург) — основатель и бессменный руководитель крупнейшей петербургской студии перкуссии, основатель и руководитель группы MajaS; играет практически на всём, что способно звучать.
- Сергей Калачев (Москва) — единственный в России концертирующий музыкант, играющий на ко?ре, волшебной африканской арфа-лютне; барабанных дел мастер.
- Alex Kseno (Москва) — объединяя древние народные инструменты и современный «звучащий металл», доказал, что музыка не имеет временны?х и пространственных границ.
- Юрий Посыпанов (Москва) — «человек-оркестр», вдохновенно играющий на самых разнообразных перкуссионных инструментах.
- Школа африканских барабанов SunDrums.