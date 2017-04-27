14−16 июля в Серпуховском районе Московской области пройдёт фестиваль этнических барабанов и музыки «Sun Drums Fest 2017».

Фестиваль этнических барабанов и музыки «Sun Drums Fest» не имеющий аналогов в Центральном регионе России. На этот раз его резиденцией станет удивительное место — Земля «РаДА». Как и прежде, фестиваль «Sun Drums Fest 2017» объединит в себе лучших этномузыкантов России, которые выступят с уже известными и новыми программами, а также проведут вдохновляющие мастер-классы. Организаторы обещают ряд интересных сюрпризов для гостей фестиваля «Sun Drums Fest 2017».

Барабан во многих культурах считается символом солнца. Июль, самый солнечный месяц лета, — это идеальное время для проведения яркого фестиваля этнических барабанов. В этом году он станет юбилейным, а потому особенным.

Участники фестиваля «Sun Drums Fest 2017»: