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Двенадцать ключей

Двенадцать ключей

В Тульской области в одиннадцатый раз пройдет Международный фольклорный фестиваль «12 ключей» — яркое и красочное мероприятие, дающее представление о традиционном русском народном творчестве.

В этом году примут участие более 50 фольклорных коллективов. География участников: Россия, Белоруссия, Украина (Киев). Самые известные коллективы «Казачий круг» и Московский казачий хор. Как обычно будет огромная ярмарка изделий народных умельцев. Большой съестной ряд. Около 10 местных кафе и ресторанов, весь персонал которых будет одет в народные костюмы.

Где и когда?
деревня Свиридово
Венев, Веневский район, деревня Свиридово
1 июля 2017, суббота
12:00
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