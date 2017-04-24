Двенадцать ключей

В Тульской области в одиннадцатый раз пройдет Международный фольклорный фестиваль «12 ключей» — яркое и красочное мероприятие, дающее представление о традиционном русском народном творчестве.

В этом году примут участие более 50 фольклорных коллективов. География участников: Россия, Белоруссия, Украина (Киев). Самые известные коллективы «Казачий круг» и Московский казачий хор. Как обычно будет огромная ярмарка изделий народных умельцев. Большой съестной ряд. Около 10 местных кафе и ресторанов, весь персонал которых будет одет в народные костюмы.