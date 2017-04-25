В 2017 году всех участников «Нашествия» ждет несколько важных изменений.

«Нашествие-2017» станет комфортнее и удобнее, в том числе и для автомобилистов. Больше не будет входов и парковок для VIP-персон. Каждый посетитель фестиваля сможет попасть на «Нашествие» через удобный ему вход и воспользоваться ближайшей парковкой. У гостей фестиваля появится возможность выбора между одноразовым въездом и мультивъездом. Последний подойдёт тем, кто планирует покидать территорию «Нашествия» в течение трёх дней, первый — станет отличным выбором, если вы хотите выиграть в цене и не планируете выезжать за территорию фестиваля на собственном авто. Тем более, что без этого легко можно обойтись — теперь в магазин, на речку и по другим популярным маршрутам всех желающих будут возить совершенно бесплатные шаттлы.

На «Нашествии-2017» будет не два, а целых три палаточных лагеря. Найти их будет очень просто — каждый палаточный городок получит название в честь одного из легендарных русских рок-клубов. «Ленинградский рок-клуб» «Московская рок-лаборатория» и «Свердловский рок-клуб» получат по собственному палаточному лагерю — «Ленинград», «Москва» и «Свердловск» соответственно.

И наконец, в 2017 году фестиваль станет доступнее для молодой аудитории. Если раньше подростки до 12 лет могли принять участие в «Нашествии» совершенно бесплатно, то теперь возрастной ценз сдвинулся до 13 лет.

На фестивале выступят «Алиса», «Анимация», «Калинов Мост», «Кипелов», «Княzz» (при участии Балу), «Кукрыниксы», «Мельница», Найк Борзов, «Несчастный Случай», «Пикник», «Пилот», «Серьга», Сергей Бобунец, «Сплин», «Сурганова и оркестр», «Уматурман», «Чиж & Co», Tequilajazzz, The Hatters, 25/17 и многие другие.

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