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Пикник «Афиши»

Пикник «Афиши»

Пикник «Афиши» — это крупнейший в Москве фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий на своей территории более 50 000 человек.

Пикник «Афиши» — это уникальная музыкальная программа: каждый год на нескольких сценах фестиваля выступают самые интересные и актуальные музыканты со всего мира.

В разные годы на сцену Пикника выходили группы Blur, Jamiroquai, «Ленинград», MGMT, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Земфира, «Мумий Тролль» и еще более 500 артистов.

Но прежде всего Пикник «Афиши» — это уникальная атмосфера, позволяющая, не выезжая за пределы МКАД, почувствовать себя свободным и счастливым человеком.

Выступят Kasabian, Foals, «Грибы» и «ГШ». Полный список артистов будет объявлен позже.

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Где и когда?
Коломенское
Москва, Коломенское
29 июля 2017, суббота
12:00
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