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Signal 2017

Signal 2017

С 17 по 20 августа 2017 года в арт-парке «Никола-Ленивец» состоится фестиваль электронной музыки Signal.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. «Никола-Ленивец» — это уникальный природно-исторической парк в двухстах километрах от Москвы.

Музыка и архитектура — две эстетические системы, результатом взаимного притяжения между сторонниками которых стал творческий импульс — сигнал — вдохновивший команду энтузиастов на создание масштабного международного фестиваля.

Участие в Signal 2017 подтвердили десятки электронных артистов и музыкантов с мировыми именами. На четырех основных сценах фестиваля и в рамках субивентов Signal — с живыми выступлениями, DJ-сетами и концертами — заявлены артисты из Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Румынии, США и России.

Хедлайнеры фестиваля: dOP, Maayan Nidam, Matias Aguayo, Peder Mannerfelt, Soundwalk Collective.

Другие участники: Torn Hawk, Wareika, Kamran Sadeghi, Herodot, Cabanne, Thomas Melchior.

В подготовку фестиваля Signal 2017 вовлечены прогрессивные архитектурные студии и ландшафтные бюро. Для них Signal — площадка демонстрации передовых концептов: практических решений по организации пространства, объектов дизайна и современного искусства, медиа-инсталляций.

На территории Signal, охватывающей лес и прилегающие открытые участки у берегов Угры, будут действовать четыре музыкальных сцены, два кемпинга, ряд сконструированных командой фестиваля экспериментальных объектов.

Билеты от 3200 Р. Сайт фестиваля.

Где и когда?
Никола-Ленивец
Никола-Ленивец, Никола-Ленивец
17 августа 2017, четверг
10:00
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18 августа 2017, пятница
10:00
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19 августа 2017, суббота
10:00
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